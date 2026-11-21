Kayseri'de yatırımların yılına hazırlık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ı makamında ağırladı. Ziyarette şehrin mevcut projeleri, devam eden yatırımlar ve gelecek planları değerlendirildi; görüşmenin odağında 2027 yılına yönelik hazırlıklar yer aldı.

2027'e yönelik planlama ve proje hazırlıkları:

Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişimi ve kalkınması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. İlgili birimlerle 2027 yılına ilişkin proje hazırlıklarının şimdiden başlatıldığını belirten Büyükkılıç, belediyenin önceliklerini vurgulayarak, "2027 yılı da yine yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşacağımız bir yıl olacak" dedi.

Başkan ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, sizin gibi değerli bakan ve milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin bereketini Kayseri’mizde yaşıyoruz" ifadeleriyle kentteki dayanışma ve destek ilişkilerine işaret etti.

Cumhur İttifakı ve ortak akıl vurgusu:

Büyükkılıç, Kayseri’deki birlik ve beraberlik ortamının şehir hizmetlerine önemli katkı sağladığını belirterek, Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalışmasının örnek teşkil ettiğini söyledi. "Cumhur İttifakı konusunda en takdiri şayan illerden birisinin Kayseri olduğunu paylaşıyorum" diyen başkan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm belediye başkanlarıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasında ayrıca, "Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikteliği bizler için burada adeta model olma yolunda devam ediyor" sözleriyle birlikte hareket etme yaklaşımını vurguladı.

Akar'dan Kayseri'ye övgü ve destek:

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri’de hayata geçirilen projeleri takdirle izlediklerini belirtti. Akar, şehrin başarılarından duyduğu gururu dile getirerek, "Biz de şehrimizin başarılarından dolayı bir Kayserili olmaktan dolayı övünerek, büyük bir gurur, büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.

Akar, ziyaret sırasında Kayseri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Her geldiğimizde maşallah proje üstüne proje koymak suretiyle büyük adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda taş üstüne taş koyuyorsunuz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, nazardan saklasın. Sağ olun, var olun. Kayseri sizinle iftihar ediyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iki tarafın da şehrin ortak akıl, dayanışma ve hizmet anlayışıyla geleceğe taşınması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulamasıyla sona erdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TBMM MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR’I MAKAMINDA AĞIRLADI. KAYSERİ’DE BİRLİK VE BERABERLİĞİN BEREKETİNİ YAŞADIKLARINI VURGULAYAN BÜYÜKKILIÇ, "2027 YILI DA YİNE YATIRIMDAN YATIRIMA, HİZMETTEN HİZMETE KOŞACAĞIMIZ BİR YIL OLACAK" DEDİ.