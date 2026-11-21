Müze hakkında

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEBİM) bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Canlıları Müzesi, yaklaşık 4-5 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede Akdeniz başta olmak üzere farklı denizlerden toplanan örneklerle balıklar, köpekbalıkları, deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve diğer pek çok canlı sergileniyor. Koleksiyonda ayrıca denizel yaşamı aydınlatan fosil örnekleri de bulunuyor ve toplamda yaklaşık 500 deniz canlısı türü temsil ediliyor.

Ziyaretçi profili ve eğitim programları:

Müzeyi en yoğun ziyaret eden grupları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri oluşturuyor; buna üniversite öğrencileri ve kentte yaşayan vatandaşlar da ekleniyor. Müze hafta içi beş gün, 08.00–17.00 saatleri arasında açık ve ziyaret için üniversitenin internet sayfasındaki Deniz Canlıları Müzesi bölümünden online randevu oluşturulabiliyor. Okullardan gelen öğrenci gruplarına yönelik yaklaşık iki saatlik eğitim programlarında, canlıların tanıtımının yanı sıra deniz ekosistemlerinin işleyişi, türlerin ekolojik rolleri ve karşılaştıkları tehditler bilimsel veriler ışığında aktarılıyor.

Nadir örnekler ve fosil koleksiyonu:

Müzede yalnızca yaygın türler yer almıyor; nadir bulunan örnekler de sergileniyor. Koleksiyonda dikkat çeken örnekler arasında derin denizlerde yaşayan derin deniz yılan balığı (Nemichthys sp.) ve dünyanın en büyük balina türlerinden biri olan fin balinası (Balaenoptera physalus) bulunuyor. Ayrıca Lessepsiyen göçmenler olarak adlandırılan balon balıkları ve aslan balıkları gibi Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ulaşan türlerin örnekleri ve hikâyeleri de öğrencilerin merakını çekiyor.

Müzede sergilenen fosil koleksiyonu da öne çıkıyor. Mersin’in dağlık bölgelerinde yapılan arazi çalışmalarıyla toplanan milyonlarca yıllık denizel fosiller, Anadolu'nun jeolojik geçmişinde yer alan Tetis Okyanusu ve ilişkili deniz havzalarının izlerini gösteriyor. Bu fosiller aracılığıyla ziyaretçilere bölgede geçmişte hüküm süren denizel yaşamın boyutları anlatılıyor.

Müzenin misyonu ve etkisi:

Prof. Dr. Deniz Ayas'ın belirttiği gibi müze sadece sergi alanı değil, aynı zamanda bir bilim ve doğa eğitimi merkezi. Temel amaç, çocukların ve gençlerin denizleri ve deniz canlılarını tanımasını sağlamak, denizel biyoçeşitliliğin önemini vurgulamak ve doğaya karşı koruma bilinci geliştirmek. Müze yetkilileri, tanıma ve anlama yoluyla korunma eğiliminin güçleneceğine inanıyor ve eğitim faaliyetlerini bu hedef doğrultusunda sürdürüyor.

Mersin'de 500 farklı deniz canlısı türü müzede sergileniyor