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Denizli tarımında yeni kademe: Mustafa Nevzat Zayim'in asaleten ataması onaylandı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın takdirleriyle görevine asaleten atandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Elif Demir

Denizli tarımında yeni kademe: Mustafa Nevzat Zayim'in asaleten ataması onaylandı

görevin kesinleşmesi:

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yaklaşık bir yıldır yürüten Mustafa Nevzat Zayim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın takdirleriyle asaleten atandı. Atama kararıyla Zayim'in görevine ilişkin süreç resmen tamamlandı ve atama metni ilgili makamlarca onaylandı.

atanma süreci ve teşekkürler:

Atama açıklamasında Zayim, kendisine duyulan güven nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yumaklı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Yapılan değerlendirmelerin ardından atamanın gerçekleştiğini belirten Zayim, bu güvenin sorumluluğunu taşıyacağını ifade etti.

Kurumsal istikrarın önemine değinen Zayim, görevine asaleten atanmasının hem kurum içi moral hem de yerel tarım politikalarının devamlılığı açısından olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

denizli için çalışma vurgusu:

Zayim, Denizli için yürütülen çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirterek «Denizli için aynı şevk ve heyecanla durmadan, yorulmadan hizmete devam edeceğiz inşallah» ifadesiyle yerel hedeflere bağlılığını dile getirdi. Önceliklerinin tarımsal üretim, çiftçi destekleri ve sürdürülebilir uygulamalar olduğunu söyledi.

Atama sonrası önümüzdeki dönemde kurumun projelerinin takibi ve mevcut çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi bekleniyor; Zayim, il genelinde koordinasyonu güçlendirerek hizmete devam edeceğini taahhüt etti.

MUSTAFA NEVZAT ZAYİM

MUSTAFA NEVZAT ZAYİM

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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