Eskişehir'de deprem yardımları tartışması: belgeler ve soruşturma talebi yoğunlaştı

İddialar ve tartışmanın odağı

Eskişehir kamuoyunda, Kahramanmaraş merkezli depremler döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı tarafından toplanan yardımların gerçek muhataplara ulaşıp ulaşmadığı tartışması sürüyor. Konu, partiler arası sert açıklamalar, belgeler yönünde çağrılar ve adli süreç uyarılarıyla gündemde kaldı.

Albayrak'ın iddiaları ve belge çağrısı:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, toplanan paraların Ahbap benzeri bir yapı içinde toplandığını ve yardımların gerekli noktalara iletilmediği iddiasını dile getirdi. Albayrak, geçmişte Tepebaşı Belediyesi aşevine ilişkin sürecin de benzer şekilde tartışıldığını anımsatarak bu tür uygulamaların halkın vicdanını zedelediğini vurguladı.

Albayrak ayrıca eski CHP il başkanı ile ilgili ifadelerinden hareketle, Yeni Parti İl Başkanı Talat Yalaz tarafından yapılan cüzi miktar açıklaması ve sonrasında gelen çelişkili söylemler nedeniyle kamuoyuna belgelerle açıklama yapılması gerektiğini belirtti. AK Parti cephesi konunun takipçisi olduklarını, kamuoyunun aydınlatılması için belgelerin ortaya konmasının şart olduğunu ifade etti.

Albayrak konuya adli bir boyut da işaret ederek ilgili kurumların süreci takip ettiğini ve AK Parti olarak gereken denetimi sürdüreceklerini söyledi.

CHP'nin tespitleri ve yasal süreç:

CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, partinin yaptığı inceleme sonucu toplanan paraların deprem bölgesine gitmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Kılıç, tespitler doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ve emniyete bilgi verildiğini belirtti. Konuya ilişkin miktar açıklamaktan kaçınan Kılıç, tüm bilgi ve belgelerin partide mevcut olduğunu söyledi.

Kılıç ayrıca parti hesaplarının incelendiğini, genel merkez kaynaklı veya bağış niteliğindeki hesaplarda göze çarpan bir usulsüzlük olmadığını; bununla birlikte başka noktalarda sıkıntılar olduğunu ve bunların takipçisi olacaklarını ifade etti. Ayrılan üyelerle ilgili olarak kapıların açık olduğunu, bu tür ayrılık süreçlerinin daha önce de yaşandığını belirtti.

CHP yönetimi, bulgular ışığında yargı yoluna başvurduklarını ve süreci takip ederek kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti.

Kamusal talep ve süreçte beklenen adımlar:

Taraflar arasında öne çıkan talep, toplanan paraların miktarını ve hangi hesaplar üzerinden hangi kurumlara veya kişilere gönderildiğini belgeleyen dökümanların açıklanması yönünde. AK Parti yetkilileri bu belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını isterken CHP yönetimi de iddiaların yargıya taşındığını belirtiyor.

Süreç hem siyasi hem hukuki boyutlarıyla izlenmeye devam edecek. Albayrak, konunun adli boyutunun muhakkak olacağını söylerken Kılıç da usulsüzlük tespit edilirse yargı yolunun işleyeceğine inandığını belirtti. Her iki taraf da kamuoyunu bilgilendirme sözü verdi ve belgelerin ortaya konması durumunda tartışmanın farklı bir evreye geçebileceği vurgulandı.

Eskişehir kamuoyunda soru işaretleri sürerken, yetkili kurumların yapacağı soruşturma ve açıklamalar konunun netleşmesi açısından belirleyici olacak.

CHP İL BAŞKANI VOLKAN ENVER KILIÇ