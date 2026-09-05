Palandöken'de saha ve teşkilat el ele: hizmete odaklanan adımlar

Palandöken'de saha incelemeleri

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç ilçede yürütülen belediye hizmetlerini yerinde inceledi. Heyet, mahallelerde devam eden çalışmaları tek tek değerlendirerek vatandaşların taleplerini dinledi ve tamamlanan ile devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Saha çalışmaları ve vatandaş buluşmaları:

Program kapsamında saha incelemeleri sırasında ekipler, hizmetlerin daha etkin ve verimli sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yaptı. Mahalle ziyaretlerinde yöneticiler, vatandaşların önceliklerini tespit edip kısa ve orta vadeli ihtiyaçlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bu görüşmeler, hizmetlerin sahadan gelen geri bildirimlerle şekillenmesine imkân tanıdı.

Teşkilat ziyaretleri ve mesajlar:

Saha incelemelerinin ardından heyet, AK Parti Palandöken Mahalle Temsilciliklerini ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla istişare toplantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda AK Parti’nin eser ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile millete hizmet vizyonu vurgulandı. Ayrıca program boyunca dayanışma ve ortak hedeflerin önemine dikkat çekilerek Milletin emrinde 7 gün 24 saat anlayışıyla çalışmaya devam mesajı verildi.

Teşkilatın her kademesiyle omuz omuza sürdürülen çalışmaların, Palandöken’e değer katacak yeni hizmetlerle devam edeceği ifade edildi.

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET SUNAR, AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN ÖZ VE AK PARTİ PALANDÖKEN İLÇE BAŞKANI DURMUŞ KILIÇ İLE BİRLİKTE İLÇEDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYE HİZMETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.