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Denizli'de güvenilir gıda için sıkı denetimler sürüyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde, ekmekten markete kadar işletmelerde hijyen, muhafaza koşulları ve son tüketim tarih denetimleri sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Denizli'de güvenilir gıda için sıkı denetimler sürüyor

Denetimler sahada yoğunlaşıyor:

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla düzenli denetimler yürütülüyor. Ekipler, üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmeleri sistematik biçimde inceliyor.

Denetim kapsamı:

Çalışmalar özellikle ekmek ve unlu mamul üretim yerleri, yemekhaneler, okul kantinleri ve marketler olmak üzere çok sayıda işletmeyi kapsıyor. Her işletmede Hijyen Standartları, ürünlerin muhafaza koşulları ve son tüketim tarihleri tek tek kontrol ediliyor.

Uygulama ve öncelikler:

Denetim ekipleri riske açık noktaları belirleyerek öncelikli müdahaleleri gerçekleştiriyor; uygunsuzluk tespit edilen işletmelerde gerekli uyarı ve yaptırım süreçleri işletiliyor. Denetimler hem rutin planlı incelemeleri hem de şüpheli ihbarlara yönelik ani kontrolleri içeriyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, faaliyetleri "Güvenilir gıda, sağlıklı toplum" anlayışıyla sürdürdüklerini ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE...

DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE VATANDAŞLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA KENT GENELİNDE GIDA DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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