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EBYÜ'de kortlarda cumhuriyet coşkusu

EBYÜ Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı etkinliğinde tenis turnuvası düzenleyerek üniversite öğrencileri ve çalışanlarını buluşturdu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

EBYÜ'de kortlarda cumhuriyet coşkusu

EBYÜ'de kortlarda cumhuriyet coşkusu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü anısına düzenlenen tenis turnuvası, üniversite mensupları ile öğrencileri bir araya getirdi. Organizasyon, katılımcıların kıyasıya mücadelesine ve dostça rekabetine sahne oldu.

Müsabakalar ve kategoriler:

Turnuvada tek kadın, tek erkek, çift ve mix kategorilerinde karşılaşmalar yapıldı. Sporcular, her kategoride dereceye girebilmek için teknik ve taktik açıdan yoğun bir performans sergiledi; maçlar centilmenlik ve dayanışma ruhu içinde geçti.

Ödül töreni ve kapanış:

Düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun katıldı. Dereceye giren sporculara kupaları ve ödülleri tören sırasında takdim edildi. Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken Cumhuriyet Bayramı coşkusu sporun dostluk, dayanışma ve centilmenlik ruhuyla birleşti.

EBYÜ’DE CUMHURİYET BAYRAMI TENİS TURNUVASI DÜZENLENDİ

EBYÜ’DE CUMHURİYET BAYRAMI TENİS TURNUVASI DÜZENLENDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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