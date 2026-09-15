Dijital Dostum ile çocuklara güvenli dijital yaşam eğitimi

Vodafone Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında hayata geçirilen Dijital Dostum projesi, 8-14 yaş arası ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin dijital dünyayı daha güvenli, bilinçli ve dengeli kullanmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Projenin okul uygulamaları, gerekli eğitimlerden geçen Toplum Gönüllüsü gençlerin kolaylaştırıcılığında yüz yüze atölye formatında gerçekleştirilecek ve ilk yılda 7 ilde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

projenin amaçları ve gerekçesi:

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, çocuk ve gençlerin yoğun bağlantı çağında büyürken benzeri görülmemiş dijital risklerle karşılaştığını vurguladı. Süel, Vodafone Grup Vakfı ile Save The Children işbirliğinde 9 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya dikkat çekerek, her 4 çocuk ve gençten yalnızca 1’inin dijital yaşam kalitesini iyi değerlendirdiğini; geri kalanların uyku bozuklukları, yüksek stres veya çevrim içi/çevrim dışı denge kurma güçlüğü yaşadığını aktardı. Bu bulguların ışığında projede dijital okuryazarlığı güçlendirmeye, dijital dengeyi sağlamaya ve eğitim yoluyla kalıcı önlemler almaya odaklanıldığı belirtildi.

eğitim içeriği ve pedagojik yaklaşım:

Programlar, hem ilkokul hem de ortaokul düzeyinde toplam 6 saatlik, 3 modül şeklinde yapılandırıldı. İlkokul için belirlenen modüller 'Dijital Sınırlarım ve Paylaşımlarım', 'Dijital Dengem ve Güvenli Seçimlerim' ve 'Güvendeyim, Yardım İsteyebilirim' başlıklarını taşıyor. Ortaokul programı ise 'Dijital Kimliğim ve Mahremiyetim', 'Dijital Haklarım ve Siber Zorbalık' ve 'Dijital Dünyada Güvenli ve Bilinçli Seçimler' modüllerinden oluşuyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, çocukların dikkat ekonomisinin içinde savunmasız kalmaması için dijital yaşam kalitesi, dijital okuryazarlık ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması gerektiğini vurguladı. Samur, eğitimlerin didaktik anlatım yerine oyun temelli, etkileşimli senaryolar, rol oynama ve uygulama temelli etkinliklerle çocukların 'deneyimleyerek öğrenmesini' sağlayacağına dikkat çekti.

uygulama, gönüllüler ve yaygınlaştırma:

Proje kapsamında Bitlis, İzmir, Ankara, Hatay, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır'da uygulanacak çalışmaların kolaylaştırıcılığını 105 Toplum Gönüllüsü genç üstlenecek. Akran öğrenmesini destekleyen bu model, farklı şehir ve okullarda tekrar edilebilir, sahadan elde edilecek geri bildirimlerle geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir yapı sunması hedefleniyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş, çocukların yalnızca bilgi edinmelerinin yeterli olmadığını; bu bilgiyi günlük yaşamlarında uygulayabilecek beceriler geliştirmelerinin önemine değindi. Karataş, gençlerin hem çocukların öğrenme süreçlerine eşlik edecek hem de kendi kolaylaştırıcılık ve toplumsal fayda üretme becerilerini güçlendireceklerini belirtti.

Proje, çocukların kişisel bilgilerini ve mahremiyetini koruma, dijital sınırlar ve başkalarının haklarına saygı, siber zorbalıkla başa çıkma, şüpheli içeriklere karşı güvenli davranış geliştirme, dijital içerikleri eleştirel değerlendirme ve ekran kullanımı ile uyku, hareket ve sosyal yaşam arasındaki dengeyi kurma konularında somut beceriler kazandırmayı hedefliyor. Eğitimlerin etkileşimli yapısı sayesinde çocukların soru sormaları, deneyim paylaşmaları ve günlük yaşama dönük güvenli dijital davranışlar geliştirmeleri amaçlanıyor.

Vodafone Vakfı, TOG ve akademik paydaşların işbirliğiyle yürütülecek Dijital Dostum, hem çocuklara hem de genç gönüllülere yönelik çift taraflı kazanımlar sunarak dijital yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen bir pilot model niteliği taşıyor.

VODAFONE VAKFI, TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İŞBİRLİĞİYLE, ÇOCUKLARIN DİJİTAL YAŞAM KALİTESİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA YENİ BİR PROJE BAŞLATTI. "DİJİTAL DOSTUM" PROJESİYLE 8-14 YAŞ ARASI İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ DAHA GÜVENLİ, BİLİNÇLİ VE DENGELİ ŞEKİLDE KULLANMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA EĞİTİMLER VERİLECEK. İLK YILDA 7 İLDE 5 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK.