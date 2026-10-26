Dolar 49,7617 +0,15%
Euro 55,7259 +0,10%
Bist 11.061,71 -0,50%
Altın Gram 6.455,82 +0,68%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,21 -1,33%
--°

Denizli'de okul güvenliğinde önceliklere göre kapsamlı risk planı

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları koordinasyonunda Denizli'de Okul Durum Değerlendirme Ölçeği uygulandı; okullar 1-4 önceliğe ayrıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de okul güvenliğinde önceliklere göre kapsamlı risk planı

Denizli'de uygulamanın kapsamı:

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, yedi bakanlık tarafından imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında Denizli'de okul güvenliğine yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlık etti; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü de toplantıda yer aldı.

Risk değerlendirmesi ve önceliklendirme:

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen risk değerlendirmesi ve planlama çalışmaları çerçevesinde tüm okulların Okul Durum Değerlendirme Ölçeğini doldurması sağlandı. Ölçek sonuçlarına göre okullar 1, 2, 3 ve 4 öncelik derecelerine ayrılarak, güvenliğe ilişkin değerlendirmeler ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirildi. Bu önceliklendirme, risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını amaçlıyor.

Koordinasyon ve iletişim:

İl genelinde düzenlenen okul müdürleri kurul toplantılarında, okul kolluk görevlileri ve irtibat görevlileriyle iletişim hâlinde güncel bilgilerin paylaşılması üzerinde duruldu. Toplantılarda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması planlandı. Yapılan çalışmalar, yerel yönetimlerle güvenlik birimlerinin eşgüdümlü hareket etmesine dayalı bir model oluşturuyor.

İLİMİZDE OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

İLİMİZDE OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de hafta boyu süren uygulamada 49 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı
images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı
images

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uşak otogarındaki görüntüler yankı uyandırdı; belediyeden doğrulama çağrısı

Okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği için eğitim

Uşak'ta saha buluşmaları: tarım ve hayvancılık yerinde değerlendirildi

İncirliova'ya kültür ve ibadet merkezi: Gerenkova cemevi yükseliyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026