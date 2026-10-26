Denizli'de okul güvenliğinde önceliklere göre kapsamlı risk planı

Denizli'de uygulamanın kapsamı:

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, yedi bakanlık tarafından imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında Denizli'de okul güvenliğine yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlık etti; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü de toplantıda yer aldı.

Risk değerlendirmesi ve önceliklendirme:

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen risk değerlendirmesi ve planlama çalışmaları çerçevesinde tüm okulların Okul Durum Değerlendirme Ölçeğini doldurması sağlandı. Ölçek sonuçlarına göre okullar 1, 2, 3 ve 4 öncelik derecelerine ayrılarak, güvenliğe ilişkin değerlendirmeler ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirildi. Bu önceliklendirme, risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını amaçlıyor.

Koordinasyon ve iletişim:

İl genelinde düzenlenen okul müdürleri kurul toplantılarında, okul kolluk görevlileri ve irtibat görevlileriyle iletişim hâlinde güncel bilgilerin paylaşılması üzerinde duruldu. Toplantılarda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması planlandı. Yapılan çalışmalar, yerel yönetimlerle güvenlik birimlerinin eşgüdümlü hareket etmesine dayalı bir model oluşturuyor.

İLİMİZDE OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR