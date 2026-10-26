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Eskişehir'de ışıklarda başlayan tartışma büyüdü: kadın sürücü motosikletlinin üzerine yürüdü

Eskişehir'de ışıklarda başlayan tartışmada bir kadın sürücü aracından inerek motosikletlinin üzerine yürüdü; olay kask kamerasına yansıdı, şikayetçi oldu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de ışıklarda başlayan tartışma büyüdü: kadın sürücü motosikletlinin üzerine yürüdü

Olayın gelişimi:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, motosikletiyle ilerleyen E.S.'nin anlattığına göre arkasından gelen bir kadın sürücü önce kendisini taciz etti ve yanından küfrederek geçti.

Işıklarda durduğunda yanına gelerek durumu sormak istediğini belirten E.S. ile kadın sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın sürücü önce aracının kapısını motosikletin üzerine doğru açtı, ardından aracından inerek üzerlerine yürüdü.

Yaşanan gerginliğin bir kısmı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı; çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi.

E.S., olayın ardından görüntülerle birlikte Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kadın sürücü hakkında şikayette bulundu.

Motosiklet sürücüsünün anlattıkları:

E.S. olay anını şöyle aktardı: "Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden stadyum istikametine doğru ilerlerken arkamdan gelen kadın sürücü taciz etmeye başladı. Yanımdan küfür ederek ve kornaya basarak geçti. Yanına gidip 'Ne oldu abla?' diye sorduğumda birden yükselerek küfretmeye başladı. Kapıyı üzerime açtı, motoruma ve bana vurmaya kalktı. Ben de kapıyı iterek kapattım. Daha sonra arabadan inerek üzerime koştu. Ben de video kaydını başlattım. Plakamı aldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben de elimde görüntü olduğunu, motordan inmediğimi belirttim. Emniyete gidip şikayetçi oldum."

Trafik güvenliği endişeleri:

E.S. sözlerine, trafikte benzer olayların sık yaşandığını ve bu durumun sürücüler açısından korkutucu hale geldiğini ekledi: "Trafiğe çıkmaktan değil, can güvenliğimiz için korkuyoruz. Silah olabilir, bıçak olabilir, üstümüze kapı açılıyor veya araba sürülüyor. Önümüze kırabiliyorlar. Bu tür olaylar trafikte sık yaşanıyor ve korkutucu hale geliyor. Şikayetçi oldum, sürecin takipçisi olacağım."

ESKİŞEHİR&#039;DE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İLE...

ESKİŞEHİR'DE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İLE KADIN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARASINDA YOL VERME TARTIŞMASI YAŞANDI. TARTIŞMANIN BÜYÜMESİYLE KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINDAN İNEREK MOTOSİKLETLİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KASK KAMERASINA YANSIRKEN, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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