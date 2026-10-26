Eskişehir'de sumatik kuyruklarına veda: yeni nesil sayaçla su yüklemesi tamamen dijital

Lansman ve erişim:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ES2026 Yeni Nesil Sayaç ve Online Ödeme Sistemiin lansmanı ESKİ İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurumun kendi mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla hazırladığı sayaçlar ile mobil uygulama üzerinden sunulacak hizmetler tanıtıldı.

Sistemle birlikte sumatiğe gidip karta bakiye yükleme dönemi sona eriyor; Eskişehirliler fiziksel yükleme noktalarına gitmeden Android ve iOS işletim sistemli telefonları üzerinden su yükleyebilecek. Saha testlerine Nisan ayında başlanan sistem, inşaatı yeni tamamlanan yapılarda kullanılmaya başlanırken mevcut aboneler de talepleri doğrultusunda sayaç değişimi yaparak hizmetten yararlanabilecek.

Belediye yetkililerinin mesajı:

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa Strazburg'da bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, lansman için gönderdiği video mesajda sistemin ESKİ çalışanlarının emeğiyle geliştirildiğini vurguladı. Ünlüce, çalışmaların tanıtılmasına katkı verenlere teşekkür ederek bu teknolojinin vatandaşlar tarafından daha iyi tanınmasını diledi.

ESKİ Genel Müdür Vekili Niyazi Solak ise suyun arıtılmasından konutlara ulaştırılmasına kadar birçok birimin koordinasyon içinde çalıştığını hatırlattı ve kurumun kent için yaklaşık 1.600 kilometrelik altyapı şebekesi ile hizmet verdiğini belirtti. Solak, kurumun ön ödemeli sayaç sistemi deneyiminin 2000 yılından beri sürdüğünü anımsatarak çalışanlara teşekkür etti.

Teknik yenilikler ve aboneler için etkileri:

ES2026 ile birlikte en önemli değişikliklerden biri, fiziki yükleme noktalarına gitme ve sıra bekleme zorunluluğunun tamamen ortadan kalkması olarak öne çıkıyor. Sistemin prototipi 2025 yılında tamamlandı; Ar-Ge birimi 2024'te kuruldu ve uluslararası belgelendirme süreçleriyle birlikte mobil uygulama ve abone yazılımları geliştirildi.

Sayacın güvenlik ve otomasyon özellikleri de dikkat çekici: Aboneler herhangi bir noktaya gitmeden uygulama üzerinden su yüklemesi yapacak; sayaç, evde tesisat kaçağı veya su baskınına neden olabilecek bir durum algıladığında üç saat boyunca kesintisiz su akışı saptanırsa sistemi otomatik olarak kapatacak. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında sayaç üzerindeki tuşa basarak su akışını yeniden başlatabilecek.

ESKİ yetkilileri, sistemin devreye alınmasıyla birlikte kullanıcı deneyiminin kolaylaşacağını, fiziksel kuyrukların azalacağını ve arıza ya da kaçak durumlarında hızlı müdahale imkânlarının artacağını belirtiyor. Yeni nesil sayaca sahip abonelerin kademeli geçişle sisteme dahil olması planlanıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ES2026 YENİ NESİL SAYAÇ VE ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ’NİN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ESKİ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, KURUMUN KENDİ MÜHENDİSLİK VE AR-GE ÇALIŞMALARIYLA HAZIRLADIĞI SAYAÇLARIN ÖZELLİKLERİ İLE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN SUNULACAK HİZMETLER TANITILDI.