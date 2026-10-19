Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026

zirvenin amacı ve katılımcılar:

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ev sahipliğinde ve The Nutrition Society iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Science Summit 2026, gıda, beslenme ve sağlık alanlarında uluslararası bilimsel iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı. Zirve, Türkiye, İngiltere, ABD, Japonya, Norveç ve Pakistan başta olmak üzere farklı ülkelerden akademisyenler, halk sağlığı uzmanları, beslenme araştırmacıları ve uluslararası kuruluş temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi.

zirvenin odak konuları:

Zirvede çocukların sağlıklı gelişimi, anne ve çocuk sağlığı, beslenme eğitimi ile obeziteyle mücadele gibi başlıklar uluslararası araştırma bulguları ve ülke deneyimleri ışığında ele alındı. Oturumlarda hem bilimsel kanıtların değerlendirilmesi hem de uygulamaya dönük politika ve eğitim yaklaşımlarının paylaşılması hedeflendi. Katılımcılar, çocukların büyümesini etkileyen beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin erken dönemdeki etkileri üzerinde durdu.

vakfın eğitim ve saha çalışmaları:

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, vakfın çalışmalarını aktardı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Yemekte Denge eğitim projesine değindi. Ülker, 2011'den bu yana süren proje kapsamında 25 ilde yürütülen faaliyetlerle yaklaşık 7 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaşıldığını belirtti. Ülker, 'Mutlu et mutlu ol anlayışımızın temelinde bu var' diyerek, okul ve ev ortamlarında beslenme eğitiminin ailelere kadar yayıldığında etkisinin arttığını vurguladı.

Vakfın temsilcileri, bilimsel bilgiyi sadece üretmenin yeterli olmadığını; bilgiyi sınıf, okul kantini ve ev mutfağına taşımak gerektiğini sıkça dile getirdi. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker de katılımcılara hitaben, ‘‘Kâğıt üzerinde kalan bilgi, bir çocuğun hayatını değiştirmez’’ sözleriyle bilginin uygulamaya dönüşmesinin önemine işaret etti.

konuşmacıların uluslararası perspektifi:

Programa katılan yetkililer, beslenme ve çocuk sağlığı politikalarının eşitsizliklerle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım, zengin ve düşük gelirli ülkeler arasındaki farklara işaret ederek bu konunun küresel bir sorumluluk olduğunu belirtti. Yıldırım, anne sütü ile beslenme oranlarına değinerek ideal hedeflerin önemine vurgu yaptı ve mevcut istatistiklerin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Zirvede ayrıca, bilimsel verilerin politika yapıcılar ve eğitimcilerle paylaşılmasının, çocuk sağlığı programlarının etkinliğini artıracağı; uluslararası iş birliği ve disiplinler arası çalışmaların ise daha geniş etki alanı oluşturacağı ifade edildi. Katılımcılar, ülkeler arası deneyim paylaşımları sayesinde hem saha uygulamalarının hem de eğitim içeriklerinin zenginleşeceğini belirtti.

İstanbul Science Summit 2026, iki günlük programın ardından 20 Ekim tarihindeki etkinliklerin tamamlanmasıyla sona erecek ve organizatörler sonuçların uygulamaya dönük önerilerle paylaşılacağını açıkladı.

SABRİ ÜLKER GIDA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VAKFI EV SAHİPLİĞİNDE VE THE NUTRİTİON SOCİETY (BESLENME DERNEĞİ) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN İSTANBUL SCİENCE SUMMİT 2026, FARKLI ÜLKELERDEN BİLİM İNSANLARINI İSTANBUL’DA BİR ARAYA GETİRDİ.