Gecekonduda ölen 12 yaşındaki çocuk için Maltepe'de son veda

Gecekonduda hayatını kaybeden çocuk için tören düzenlendi

İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangında yaşamını yitiren 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman için bugün Fatma Çelebi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; sevenleri tabut başında uzun süre gözyaşı döktü.

Olayın gelişimi:

Yangın, 24 Ekim günü saat 06.50 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi'ndeki bir gecekonduda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu evde mahsur kalan aile kurtarıldı; anne ve baba yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerce evde bulunan Halil İbrahim Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze töreni ve defin:

Cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük kıldırdı. Törene Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, ailenin yakınları ve Karaduman'ın çok sayıda arkadaşı katıldı. Genç sporcunun, Gülsuyu Spor Kulübü U12 Takımında kaleci olduğu öğrenildi. Halil İbrahim Karaduman'ın naaşı kılınan namazın ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

MALTEPE'DE BİR GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN HALİL İBRAHİM K., MALTEPE FATMA ÇELEBİ CAMİİ'NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ.