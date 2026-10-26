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Yasadışı masaj şebekesi Bursa'da çökertildi: 26 kadın sınır dışı sürecinde

Bursa'da düzenlenen operasyonda 40 yabancı kadın tespit edildi; 26'sı vize ve çalışma izni ihlali nedeniyle sınır dışı işlemi başlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yasadışı masaj şebekesi Bursa'da çökertildi: 26 kadın sınır dışı sürecinde

Operasyonun kapsamı:

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesi ile kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde denetim düzenledi. Gerçekleştirilen incelemelerde umuma açık 7 iş yeri kontrol edildi ve iş yerleri ile eklentilerinde aramalar yapıldı.

Tespit edilen bulgular:

Denetimlerde çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan toplam 40 yabancı uyruklu kadın bulundu. Yapılan incelemede, 15 kadının vize ihlali nedeniyle yasal kalış hakkının olmadığı ve çalışma izninin bulunmadığı, 11 kadının yasal kalış hakkı bulunduğu ancak çalışma izninin olmadığı, 14 kadının ise hem yasal kalış hakkı hem de çalışma izninin bulunduğu belirlendi.

İncelemelerde ayrıca denetlenen iş yerlerinden 3'ünün çalışma izin ruhsatı bulunmadığı ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Araştırmada, yabancı uyruklu kadınların kişi başı aylık 45 bin lira ücret karşılığında yasa dışı şekilde kaçak masör olarak çalıştırıldıkları ortaya çıktı.

Alınan tedbirler ve yasal süreç:

Vize ihlali ve çalışma izni bulunmayan 26 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. İşletmeleri temin eden ve kaçak şekilde çalıştıran şahıslara yönelik olarak Sosyal Güvenlik Merkezi denetimleri kapsamında idari ve cezai işlemler uygulandı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun hem suç organizasyonlarının tespiti hem de kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik olduğu bilgisini paylaştı ve benzer denetimlerin süreceği bildirildi.

BURSA’DA YABANCI UYRUKLU KADINLARIN KAÇAK MASÖR OLARAK ÇALIŞTIRILDIĞI UMUMA AÇIK İŞ YERLERİNE...

BURSA’DA YABANCI UYRUKLU KADINLARIN KAÇAK MASÖR OLARAK ÇALIŞTIRILDIĞI UMUMA AÇIK İŞ YERLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 40 YABANCI UYRUKLU KADIN TESPİT EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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