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nusaybin'de park halindeki araca çarpan otomobil, araçtan inen çocuğa çarptı

Nusaybin'de bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarparak araçtan inen çocuğa çarptı; yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı; kaza kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

nusaybin'de park halindeki araca çarpan otomobil, araçtan inen çocuğa çarptı

Nusaybin'de trafik kazası: park halindeki araca çarpan otomobil, inen çocuğa çarptı

Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpmasının ardından araçtan inen bir çocuğun yaralandığı belirtildi. Olay, 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 NE 6945 plakalı otomobil önce yol kenarında park eden hafif ticari araca çarptı, çarpmanın etkisiyle araçtan inen bir çocuk olay yerinde yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracı sürücüsünün yolun soluna yanaşarak park ettiği, kısa süre sonra karşı yönden gelen otomobilin araca çarptığı ve çarpmanın ardından bir çocuğun yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca çevredeki vatandaşların yardım için kaza yerine koştuğu anlar da yer alıyor.

Olay yerinde müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendiriliyor.

Gelişmeler, yetkili birimlerin değerlendirmesi tamamlandıkça kamuoyuna aktarılacak.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARACA VE ARAÇTAN İNEN ÇOCUĞA ÇARPMASI...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARACA VE ARAÇTAN İNEN ÇOCUĞA ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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