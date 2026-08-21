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denizli'de polisten kaçan sürücünün çarpıştığı araçlara 450 bin lira ceza uygulandı

Denizli Pamukkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan Gamze B. 4 araca çarptı; 1.70 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirtilerek 450 bin TL ceza verildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

denizli'de polisten kaçan sürücünün çarpıştığı araçlara 450 bin lira ceza uygulandı

kaza yerinde yaşananlar:

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi Şekerci Durağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri uygulama noktasında 20 AIN 451 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Gamze B. (31), aracını kaçırdıktan sonra sürüş halindeyken iki başka araca çarptı; ardından park halinde bulunan iki otomobile daha çarparak trafik akışını ciddi şekilde etkiledi. Kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

sürücünün durumu ve uygulanan işlemler:

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde sürücünün kanında 1.70 promil alkol bulunduğu belirlendi. Ayrıca Gamze B.'nin daha önce alkollü araç kullanma nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle olay sırasında ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Bunlar üzerine sürücüye, dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi farklı suçlardan toplamda 450 bin TL idari para cezası uygulandı. Kaza yapan araç ise geçici süreyle trafikten men edildi.

görüntüler ve soruşturmanın seyri:

Kazanın kayıt altına alınmış görüntüleri, olayın hemen ardından emniyet birimleri tarafından incelendi. Şu aşamada olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve kazadan doğan maddi hasarın tespitine yönelik işlemler sürdürülüyor.

Yetkililer, trafikteki uygulamalara uymanın ve alkollü iken araç kullanılmamasının önemini bir kez daha vurguladı; benzer vakaların önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi.

DENİZLİ’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE POLİSİN &#039;DUR&#039; İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE 4 ARACA ÇARPAN SÜRÜCÜYE...

DENİZLİ’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE 4 ARACA ÇARPAN SÜRÜCÜYE 450 BİN LİRA CEZA UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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