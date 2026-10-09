Denizli'de sahil yok ama lezzet var: mangalda dev orkinos ziyafeti

7. Geleneksel Orkinos İkramı Denizli'de gerçekleştirildi

Denizlili iş insanı Alptuğ Önal, Önallar Gıda Yönetim Kurulu üyesi olarak sportif balık avcılığı sonucu yakaladığı dev orkinosları kentteki davetlilere ikram etti. Etkinlik, Önallar Gıda tesislerinin bahçesinde düzenlendi ve toplamda 5 orkinosun oluşturduğu yaklaşık 900 kilolık ikram konukların beğenisine sunuldu.

dev orkinosların avlanması ve sunumu:

Oltayla yapılan sportif avcılıkta teknesine çekilen beş orkinos, organizasyon ekibi tarafından şef gözetiminde işlendi. Önal'ın verdiği bilgiye göre, teknede yakalanan balıklar hem tartıldı hem de parçalandı; ardından mangalda ustalıkla pişirilerek sofralara geldi. Organizasyonun merkezindeki amaç, denize kıyısı olmayan bir şehirde deniz ürünü deneyimini doğrudan yaşatmak olarak açıklandı.

menüde paella ve yerel tatlar:

İkramlarda klasik ızgara orkinosun yanı sıra paella versiyonu da yer aldı ve paellada Önallar markasına ait çeşitli aromatik ürünler ile tereyağları kullanıldı. Menüde ayrıca Önallar markasına ait peynir çeşitleri, balık köfte, tatlı ve kahve sunuldu. Geçen yıl yapılan değişiklikler de hatırlatıldı; örneğin geçen sene noodle hazırlanmış, bu yıl ise paella tercih edilmiştir.

Alptuğ Önal konuklara teşekkür ederek organizasyonu her yıl büyütmeyi hedeflediklerini söyledi: Toplam beş balığımız var, 900 kilo. Hem yakaladık hem şefimizle beraber kestik, işledik. Denizli gibi aslında denize kıyısı olmayan bir ilde 7. kez orkinos ikramını yapıyoruz. Sağ olsun herkes çok seviyor. Biz hem yemeği hem yedirmeyi seviyoruz. Kapımız herkese açık. Denizli’den, şehir dışından gelen herkes geliyor, oturuyor, yemeğimizi yiyoruz, tanışıyoruz. Her yıl büyüyoruz. Çünkü misafirimiz artıyor. Misafir arttıkça bizde balık artıyor. Her yıl üzerine koyarak büyüyoruz. Bu sene hem ızgara versiyonumuz var hem de paella versiyonumuz var. Paella’da da içinde bizim çeşitli aromatik ürünlerimi ve tereyağlarımızı kullanıyoruz. Yani burada misafirlerimize bir gastronomik deneyim sunuyoruz. Bir de balık köfte versiyonunu sunuyoruz. Üstüne tatlımız ve kahvemiz var. Misafir bizim için değerli. Vakit ayırıp geliyorlar. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz.

Etkinlik, şehirde gastronomik çeşitliliği artırma ve topluluk bağlarını güçlendirme amacını taşırken, Önallar Gıda'nın ev sahipliğinde düzenlenen bu geleneksel buluşma her geçen yıl daha fazla ilgi çekiyor.

DENİZLİLİ İŞ ADAMI ALPTUĞ ÖNAL, YAKALADIĞI DEV ORKİNOSLARI 7. GELENEKSEL ORKİNOS İKRAMI ETKİNLİĞİNDE DAVETLİLERİNE SUNDU. KENTİN BİRÇOK İSMİNİN BİR ARAYA GELDİĞİ DAVETTE TOPLAM 5 ADETTEN OLUŞAN 900 KİLOGRAM ORKİNOS İKRAMI YAPILDI.