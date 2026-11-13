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Denizli’de uyuşturucu şebekelerine darbe: 7 tutuklama

Denizli'deki operasyonda 11 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı; adres aramalarında sentetik kannabinoid, ecza hap, skunk ve metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizli’de uyuşturucu şebekelerine darbe: 7 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve organize uyuşturucu yapıları hedef alan eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Operasyon detayları:

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna rastlandı. Ele geçirilenler arasında 15 parça halinde toplam 13 bin 382 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uç maddesi, 2 bin 47 adet sentetik ecza hap, 440 gram skunk, 14 parça halinde toplam 30,2 gram metamfetamin, 2,15 gram kokain, 0,23 gram eroin ve 2 adet hassas terazi bulunuyor.

Adli süreç:

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İki şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli ise serbest kaldı.

DENİZLİ’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARI VE ORGANİZASYONLARA YÖNELİK DÜZENLENEN...

DENİZLİ’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARI VE ORGANİZASYONLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 7’Sİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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