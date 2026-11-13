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Üniversiteli gençler Dörtyol'da narenciye hasadına destek verdi

Osmaniye Kız Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, Dörtyol'da işçi yetersizliği nedeniyle dalında kalan narenciyeleri toplayıp üreticilere destek verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Üniversiteli gençler Dörtyol'da narenciye hasadına destek verdi

Osmaniyeli öğrenciler üreticinin yanında yer aldı

Gençler, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki narenciye bahçelerinde, iş gücü eksikliği nedeniyle dalında kalan meyvelerin toplanmasına katkı sağladı. Etkinlik, üretimin ziyan olmasının önlenmesine ve yerel üreticiye doğrudan destek olmasına odaklandı.

gönüllülük çağrısı ve katılım:

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, sosyal medya üzerinden yapılan gönüllülük çağrısına olumlu yanıt verdi. Osmaniye Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen "Gönül Bağı" etkinliği kapsamında sabah saatlerinden itibaren bahçede çalışmalara katıldı.

bahçede yapılan çalışma ve sonuçları:

Öğrenciler, ağaçlar ve yerde kalan başta portakal olmak üzere narenciye ürünlerini toplayarak ürünlerin ziyan olmasının önüne geçti. Çalışma hem hasadın tamamlanmasına yardımcı oldu hem de üreticilerin emeklerinin boşa gitmesini engelledi.

Bahçe sahibi Saadet Akkaya, öğrencilerin gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduğunu belirterek, hasat edilen narenciyeleri Osmaniye Kız Yurdundaki öğrencilere hediye etti. Bu jest, etkinliğin iki taraf için de olumlu sonuçlandığını ortaya koydu.

Üretici ile üniversite öğrencilerini bir araya getiren bu tür gönüllülük etkinlikleri, tarımsal ürün israfını azaltmanın yanı sıra dayanışma ve paylaşma kültürünün pekişmesine de katkı sağlıyor. Yerel toplum ve gençler arasındaki bu tür iş birlikleri, hem pratik yardım hem de toplumsal duyarlılık açısından örnek teşkil ediyor.

OSMANİYE KIZ YURDUNDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, HATAY&#039;IN DÖRTYOL İLÇESİNDE İŞÇİ YETERSİZLİĞİ...

OSMANİYE KIZ YURDUNDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE İŞÇİ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE DALINDA KALAN NARENCİYELERİN HASADINA GÖNÜLLÜ DESTEK VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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