Kaybolan Mekiye Akyel davası 11 aralığa ertelendi: aile adalet bekliyor

Siirt'in Baykan ilçesinde kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü iddia edilen Mekiye Akyel hakkındaki dava, görülen duruşma sonunda 11 Aralık tarihine ertelendi. Mahkeme çıkışında aile fertleri ve avukatlar dosyadaki çelişkiler ile eksik değerlendirmelere dikkat çekerek sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Aile ve avukatların talepleri:

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan aile ve avukatlar, Akyel'in cansız bedeninin bulunmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, iki celse arasında olay yerinde keşif yapıldığını ve keşif tutanağının dosyaya girdiğini ancak henüz bilirkişi raporunun ulaşmadığını belirtti.

Bilbay, keşif sırasında tanık ifadeleri arasında çelişkiler tespit edildiğini savunarak, bilirkişi raporunun dosyaya girmesinin ardından olayın aydınlatılmasını talep etti. Avukatlar, adli sürecin eksiksiz yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Olayın seyri ve soruşturmanın mevcut durumu:

Olayın taraflarının aktardığı bilgilere göre Mekiye Akyel, Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kayboldu ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadı. Akyel'in ablası Halime Pilğir, kardeşinin 9 ay 4 gündür kayıp olduğunu belirterek cansız bedeninin bulunmasını istedi.

Soruşturmada keşif tutanağının dosyaya girmesi süreci ilerletse de, adli görüş için beklenen bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması dava sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmaya devam ediyor. Mahkeme ertelenen duruşmada eksik evrak ve raporların tamamlanmasını bekleyecek.

Taraflar, bir sonraki duruşmada bilirkişi raporunun dosyada yer almasının ve keşif sırasında ortaya çıkan çelişkilerin giderilmesinin, hem olayın aydınlanması hem de olası sorumluların hukuki değerlendirmeye tabi tutulması açısından belirleyici olacağını ifade etti.

KEŞİF SIRASINDA TANIK İFADELERİ ARASINDA ÇELİŞKİLER ORTAYA ÇIKTIĞINI SAVUNAN BİLBAY, BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ARDINDAN OLAYIN AYDINLATILMASINI TALEP ETTİ.