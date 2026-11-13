Akbank COP31'de yeşil ve mavi ekonomi için üç uluslararası iş birliği başlattı

Akbank COP31'de somut finansman adımları açıkladı

Akbank, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile üç ayrı uluslararası anlaşma imzalayarak Türkiye’de sürdürülebilir yatırımlara yeni kaynaklar sundu.

Bankanın COP31 gündeminde yer alan yaklaşım; ekonomik dayanıklılık, toplumsal fayda ve doğanın korunmasını birlikte gözeten ölçeklenebilir finansman çözümleri geliştirmek. Akbank, bu hedef doğrultusunda sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir tedarik zincirleri, elektrifikasyon, iklimlendirme ve mavi finansman alanlarında iş birliklerini genişletmeyi amaçlıyor.

EBRD ile 100 milyon $ yeşil ekonomi finansmanı:

Akbank ve EBRD arasında imzalanan yetkilendirme mektubu kapsamında banka, 100 milyon ABD doları tutarında bir kaynağı Yeşil Ekonomi Finansman Programı Türkiye II (GEFF Türkiye II) çerçevesinde uygun projelere aktaracak. Bu finansmanın hedefi; kamu kuruluşları, özel sektör şirketleri, üreticiler ve hizmet sağlayıcıların gerçekleştireceği uygun yeşil yatırımları desteklemek.

Mektup, Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu ile EBRD Finansal Kurumlar Genel Müdürü Francis Malige tarafından imzalandı. Sağlanacak kaynakların GEFF kriterlerine uygun projelere yönlendirileceği belirtildi.

IFC yetkilendirmesi: bankanın ilk mavi tahvil ihracı için hazırlık

Akbank ve IFC, banka tarafından yapılacak ilk mavi tahvil ihracı için beş yıl vadeli ve 50 milyon ABD dolarına kadar yetkilendirme mektubu imzaladı. Bu işlem, Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamındaki ilk mavi tahvil ihracı olacak.

Tahvilden elde edilecek kaynaklar, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması, sürdürülebilirlik yönetiminin güçlendirilmesi ve mavi ekonominin gelişimine katkı sağlayacak projelerin finansmanında kullanılacak. Özellikle sürdürülebilir turizm ile su ve atık su yönetimi projelerine öncelik verilmesi hedefleniyor. Yetkilendirme mektubu, Akbank adına Şebnem Muratoğlu ve IFC adına Bölge Sektör Direktörü Momina Aijazuddin tarafından imzalandı.

Asya Kalkınma Bankası ile dış ticaret finansmanında kapasite artırımı:

Akbank ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) arasında imzalanan Amir Banka Anlaşması (Issuing Bank Agreement) ile banka, ADB’nin Ticaret ve Tedarik Zinciri Finansmanı Programı kapsamında yeni dış ticaret işlemlerine erişim sağlayacak. Anlaşma; Türkiye’deki kurumsal şirketler ve KOBİ’ler için nakdi ve gayrinakdi dış ticaret finansmanı olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.

Bu iş birliği aynı zamanda sürdürülebilir işlemlere rekabetçi koşullarda ilave finansman kapasitesi sunarak Akbank’ın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi ile 2050 Net Sıfır hedefine katkı sağlayacak. Anlaşma, Akbank adına Şebnem Muratoğlu ve ADB Orta ve Batı Asya Departmanı Genel Direktörü Leah Gutierrez tarafından imzalandı. Anlaşma, ADB’nin Türkiye’ye yönelik yıllık finansman taahhütlerini 2027’ye kadar ortalama 3 milyar ABD doları seviyesine çıkarma öngörüsüyle eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Sonuç: sürdürülebilirlik ve erişilebilir finansman:

Akbank’ın COP31’de imzaladığı üç anlaşma, bankanın uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerini güçlendirirken Türkiye’de hem yeşil yatırımların hem de mavi ekonomi ve dış ticaret finansmanının erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Banka, Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında devam eden COP31 sürecinde bu alandaki finansman ve iş birliği modellerini duyurmaya devam edeceğini açıkladı.

İmzalanan yetkilendirme mektupları ve anlaşmalar, önümüzdeki dönemde KOBİ’lerden kamu projelerine kadar geniş bir alanda sürdürülebilir yatırımların finansmanında somut etkiler yaratma potansiyeline işaret ediyor.

AKBANK, COP31’DE EBRD İLE 100 MİLYON DOLAR TUTARINDA YEŞİL FİNANSMAN, IFC İLE 50 MİLYON DOLARA KADAR MAVİ TAHVİL İHRACI İÇİN YETKİLENDİRME MEKTUPLARI İMZALADI VE ASYA KALKINMA BANKASI İLE DIŞ TİCARET FİNANSMANINA YÖNELİK AMİR BANKA ANLAŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.