Denizli’nin kızları için yeni dönem: Horozkentspor altyapıyla ligde kalıcı olmayı hedefliyor

Horozkentspor'un yeni yol haritası:

Denizli'yi Kadınlar 1. Lig seviyesinde temsil edecek olan Horozkentsporta başkanlığa İsmail Özçakmak getirildi. Yeni yönetim, kısa vadede kulübün ligde kalıcı olmasını ve uzun vadede ise kentten çıkan genç yetenekleri Türk kadın futboluna kazandırmayı hedefliyor.

Altyapıya yatırım ve gençler için fırsat:

Yönetim planında altyapıya ağırlık verileceği açıkça ortaya kondu. Kulüp, kadro seçiminde Denizlili oyunculara öncelik verirken, 2009-2012 doğumlu futbolculara da 1. Lig deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. U13, U15 ve U17 takım yapılanmaları güçlendirilecek; teknik kadro ve altyapı süreçleri bu doğrultuda yeniden düzenlenecek.

Hedefler: ligde kalıcılık ve U17 şampiyonası:

Öncelikli sportif hedef sezon olarak 2026-2027 gösteriliyor; yönetim ligde kalıcı olmak için hem altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi hem de A takımın rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Ayrıca kulüp, Ocak ayında başlayacak U17 Türkiye Şampiyonasında başarılı bir derece elde etmeyi amaçlıyor.

Yeni başkan İsmail Özçakmak, görevi devralırken önceki döneme teşekkür etti ve hedeflerini şöyle özetledi: "Özkan Ceylan Hocamızın bıraktığı bayrağı en iyi şekilde temsil ederek, Denizli’mizin kızlarıyla bu mücadeleye devam edeceğiz. Hedefimiz net, 1. Lig’de kalıcı olmak, altyapıyı güçlendirmek ve Denizli’nin kızlarıyla geleceğe yürümek".

Kulübün yaz döneminde altyapı seçmeleri, eğitim programları ve altyapı teknik ekiplerinin yapılandırılması gibi adımları hızlandırması bekleniyor. Horozkentspor’un bu stratejisi, hem yerel yeteneklerin üst liglere taşınmasına hem de Denizli futbolunun ulusal düzeyde daha görünür hale gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

DENİZLİ’Yİ KADINLAR 1. LİG’DE TEMSİL EDECEK HOROZKENTSPOR’DA BAŞKANLIK GÖREVİNE İSMAİL ÖZÇAKMAK GETİRİLDİ. YENİ YÖNETİM, 2026-2027 SEZONUNDA LİGDE KALICI OLMAYI HEDEFLERKEN, DENİZLİLİ GENÇ YETENEKLERİ TÜRK KADIN FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINA DA AĞIRLIK VERECEK.