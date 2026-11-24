Turkcell'in ev sahipliğinde sektörler geleceğin teknolojilerini tartıştı

Turkcell, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey teknoloji yöneticilerini İstanbul’da düzenlenen İşTurkcell Teknoloji Liderleri Buluşması'nda bir araya getirdi. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen etkinlik, "İş Teknolojide, Teknoloji Turkcell’de" temasıyla yapay zekâ, 5G, bulut teknolojileri, veri merkezleri ve siber güvenliğin iş dünyasının geleceğindeki rolünü odağa aldı. Havacılık, finans, sağlık, perakende, üretim ve sanayi gibi farklı sektörlerden katılımcılar, dijital dönüşüm stratejilerini ve öncelikli teknoloji yatırımlarını paylaştı.

yapay zekâ: süreçleri değiştiren bir adım:

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirhan açılış konuşmasında yapay zekânın yalnızca dijitalleşmenin devamı değil, işin yapılış biçimini kökten değiştiren bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Demirhan, Turkcell’in iç süreçlerinde edindiği deneyimi kurumsal müşterilere taşıdığını belirterek, şu örneği paylaştı: "Üç yıl önce kullanmaya başladığımız kod asistanlarıyla, ilk iki yılın sonunda kodlarımızın yüzde 15’ini yapay zekâ ile yazıyorduk. Son bir yılda bu oran yüzde 90’a yaklaştı."

Demirhan, bu dönüşümün yalnızca teknolojideki ilerlemeyle açıklanamayacağını; yeni çalışma modellerinin benimsenmesi ve süreçlerin yeniden tasarlanmasının da belirleyici olduğunu söyledi. Turkcell'in rolünü, gerekli altyapıyı sağlamak, teknolojiyi ölçeklendirmek ve ekosistemi güçlendirmek olarak tanımladı.

altyapı ve iş birlikleri: 5G, fiber, veri merkezleri ve Google Cloud:

Etkinlikte konuşulanların merkezinde, uçtan uca altyapı yatırımlarının önemi yer aldı. Demirhan, Turkcell’in 5G ve fiber şebekeleri, veri merkezleri ve bulut teknolojileri ile kurumsal ihtiyaçlara cevap verecek altyapıyı oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Turkcell’in Google Cloud ile ortaklığı kapsamında Türkiye’nin ilk hiper ölçekli Google Bulut Bölgesi’ni kurma çalışmalarına dikkat çekildi; bu sayede veri egemenliğinden ödün vermeden gelişmiş bulut ve yapay zekâ hizmetlerinin sunulacağı belirtildi.

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, 5G, bulut, veri ve siber güvenlik teknolojilerinin birlikte değerlendirilmesinin şirketlere sunduğu fırsatları anlattı. Arpacı, verimliliği artıran yeni nesil uygulamalar ve yapay zekâ ajanlarının iş süreçlerine entegrasyonuna dair kurumların bugün atması gereken adımları paylaştı.

sektör örnekleri ve karar mekanizmaları:

Panele moderatör olarak katılan Turkcell Satış Direktörü Mustafa Aydın liderliğinde gerçekleşen oturumda, şirketlerin dijital dönüşüm öncelikleri ve teknoloji yatırımlarının iş süreçlerine katkısı tartışıldı. Google Cloud yöneticisi Lisa Martinez Gomis, yapay zekâ modellerinin operasyonlara entegrasyonunun ve karar alma süreçlerindeki rollerinin arttığını vurguladı.

Ekonomik perspektifi sahneye taşıyan İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, küresel finans piyasalarındaki gelişmelerin ve değişen ekonomik koşulların işletmeler üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik boyunca öne çıkan mesaj, yapay zekâ ve bulut gibi teknolojilerin tek başına değil, 5G, veri altyapısı ve siber güvenlikle birlikte ele alınmasının şirketlere rekabet avantajı sağlayacağı yönündeydi. Turkcell, kurumsal müşterilere sunduğu çözümler ve stratejik yatırımlarıyla bu dönüşümün hem altyapısını hem de ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

TURKCELL, TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİNİN ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ YÖNETİCİLERİNİ, 10'UNCU KEZ DÜZENLENEN İŞTURKCELL TEKNOLOJİ LİDERLERİ BULUŞMASI'NDA BİR ARAYA GETİRDİ.