Sunar Un fuarda profesyonellere odaklanacak:

Sunar Yatırım bünyesindeki Sunar Un, 26-27 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 11. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı'nda profesyonel mutfaklara yönelik ürünlerini tanıtacak. Fuarda marka standında yapılacak uygulamalarla, ürünlerin farklı reçetelerdeki performansı ve kullanım avantajları ziyaretçilere aktarılacak.

ürün odaklı uygulamalar ve sektör iletişimi:

Organizasyonun teması olan "Kültür ve Etkileşim" çerçevesinde Sunar Un, fırıncılık, pastacılık ve unlu mamuller sektörüne yönelik geliştirdiği Sunar profesyonel serisini sahada gösterecek. Standtaki uygulamalar, profesyonel aşçılar ve fırın ustalarıyla birlikte yürütülecek canlı gösterilerle desteklenecek; böylece ürünlerin farklı tariflerdeki davranışı ve pratik kullanımı örneklerle sunulacak.

fabrika yatırımı ve üretim kapasitesi:

1976'da Osmaniye'de kurulan Sunar Un, 2024 yılında fabrikasını yeniden inşa ederek üretim altyapısını güçlendirdi. Toplam 21 bin metrekarelik yerleşkede, 12 bin metrekare kapalı alan üzerinde faaliyet gösteren tesisin yıllık üretim kapasitesi 150 bin ton olarak açıklandı. Şirket, kapasite artışını ürün çeşitliliği ve uygulama desteğiyle tamamlamayı hedefliyor.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu etkinliği, birikimi paylaşmak ve uluslararası gastronomi dünyasıyla etkileşim kurmak için önemli bir platform olarak nitelendiriyor. Çomu, üretimi değerlendirirken profesyonellerin beklentilerini karşılama ölçüsünün önemine vurgu yapıyor ve uygulama laboratuvarlarında ustalarla yürütülen çalışmaları ön plana çıkarıyor.

Fuarda ayrıca ödüllü şef ve gastronomi danışmanı Özlem Mekik de "Yerelden Dünyaya Gastro Show" kapsamındaki etkinliklerde Sunar Un standında ziyaretçilerle buluşacak ve uygulamalı gösterilere katkı verecek.

ÖDÜLLÜ ŞEF VE GASTRONOMİ DANIŞMANI ÖZLEM MEKİK.