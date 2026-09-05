Denizli’nin ormanları insansız kulelerle 7/24 gözetleniyor

gözetleme kuleleri ve teknolojinin rolü:

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 25 yangın gözetleme kulesi, özellikle riskli yaz dönemlerinde 7 gün 24 saat görev yapıyor. İnsanlı kulelerin yanı sıra Tavas Çakıroluk noktasına kurulan insansız gözetleme sistemi, termal ve optik kameralar aracılığıyla geniş alanları anlık izleyerek tespit edilen verileri Yangın Harekât Merkezi'ne aktarıyor.

çakıroluk sisteminin kapsama alanı:

Çakıroluk'taki sistem, yaklaşık 40 kilometre yarıçapındaki bir alanı gözetleyebiliyor. Sistemle yaklaşık 500 bin dönüm ormanlık alan ile çevresindeki 300 bin dönüm tarım arazisi olmak üzere toplamda yaklaşık 800 bin dönüm arazi izleniyor.

gözcülerin görevi ve müdahale süreci:

Gözetleme kulelerindeki personel dumanın rengi, şekli, yoğunluğu ve yayılışını; rüzgâr yönü ve arazi yapısını değerlendirerek yangının türünü (orman, arazi, ev) belirliyor. Tespit anında önce idari amirlere, ardından müdahale ekiplerine bilgi veriliyor; böylece ekiplerin olay yerine hızlı ulaşması ve erken müdahale sağlanması hedefleniyor.

tarihçe, bakım ve iletişim işlevi:

Çakıroluk Yangın Gözetleme Kulesi 1976'da hizmete girmiş, 2016'da yenilenmiş bir yapıya sahip. Yüksek ve hâkim noktalara kurulan kuleler, yangınları büyümeden fark etmenin yanı sıra yangın sırasında ekipler arası iletişim ve koordinasyon görevini de üstleniyor.

Tavas İlçe Orman Müdürlüğü personeli Gökhan Çırak, gözetlemenin amacını “yangınları henüz başlangıç aşamasındayken tespit etmek” şeklinde tanımlıyor. Tavas İlçe Orman Müdürlüğü Şefi Ayşegül Sarıtaş ise kuleleri “Yeşil Vatanımızın ilk savunma hattı” olarak nitelendiriyor ve Çakıroluk'a kurulan iki kamera ile termal sensörlerin yaklaşık 800 bin dönümlük alanın anlık takibini sağladığını belirtiyor.

İnsansız gözetleme sisteminin faaliyete giriş yılı olarak 2026 belirtiliyor. Tavas İlçe Orman Müdürü Barış Aşula, termal ve optik kameralar sayesinde duman, sıcaklık artışı ve diğer yangın belirtilerinin eş zamanlı olarak Yangın Harekât Merkezi'ne ulaştırıldığını; buradan kara ve hava unsurlarının hızlıca sevk edildiğini aktarıyor.

vatandaşa uyarılar:

Yetkililer bölgede hakim ağaç türlerinin kızılçam ve karaçam olduğunu, sıcaklık yüksek, nem düşük ve rüzgâr kuvvetliyse vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Orman yangınlarının önemli bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek ateş yakma yasaklarına uyulması, sigara izmaritleri ve cam atıkların doğaya bırakılmaması ve anız ile bahçe temizliğinde ateş kullanılmaması çağrısında bulunuluyor.

Denizli'nin yeşil örtüsü yangınlara karşı teknolojik ekipmanlarla gözetleniyor