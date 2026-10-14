Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

Denizli'ye 454 konut geliyor: Aktepe'de yüzyılın konut projesi ihalesi yaklaşıyor

Muhammet Subaşıoğlu, Yüzyılın Konut Projesi'nde Denizli Aktepe'de 454 konutun inşa edileceğini ve ihale ile sağlık tesisi alanının planlandığını duyurdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Denizli'ye 454 konut geliyor: Aktepe'de yüzyılın konut projesi ihalesi yaklaşıyor

Denizli'ye 454 konut müjdesi

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Denizli'de inşa edilecek konutların yerinin belirlendiğini açıkladı. Proje çerçevesinde toplam 454 konutun yapılacağı belirtildi ve ihale sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

konum ve ihale süreci:

Subaşıoğlu, konutların Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, Akvadi girişindeki boş arazide hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde kura çekimi gerçekleştirilen TOKİ konutlarının ilk etabının burada yapılacağının altını çizen Subaşıoğlu, projenin ihalesinin yakında yapılmasının beklendiğini ifade etti.

projenin kapsamı ve sağlık tesisi alanı:

Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut hamlesinin bir aşaması olarak tanımlanıyor. Subaşıoğlu, Denizli'deki bölgenin "Türkiye'de ilk ihalesi yapılan bölge olacak" dedi. Ayrıca projede Pamukkale ve Denizli için yaklaşık 1.200 metrekarelik bir alanda sağlık tesisi için yer ayrıldığını belirtti ve projenin Denizli'ye hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, YÜZYILIN KONUT PROJESİ KAPSAMINDA DENİZLİ’DE İNŞA...

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, YÜZYILIN KONUT PROJESİ KAPSAMINDA DENİZLİ’DE İNŞA EDİLECEK 454 KONUTUN YÜKSELECEĞİNİ KONUMU AÇIKLADI. SUBAŞIOĞLU, PROJENİN İHALESİNİN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASININ PLANLANDIĞINI BELİRTTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyüklerin yanında duran belediye: İlkadım'da vefa ve aktif yaşam hizmetleri
images

Meloni uyarısı: ABD-Rusya dizel anlaşması Moskova’ya yeni savaş kaynağı oluşturu...
images

Kavuş'tan merkeze uzak mahallelerde eşit hizmet vurgusu
images

Kültürel mirası görünür kılan iki çalışma: Jaba koleksiyonu ve Rami kitabı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cenaze yolculuğunda minibüs devrildi, Yozgat'ta 8 kişi yaralandı

Bali'de sualtı görsel sanatlarında Türkiye'den video zaferi

Fırıncı esnafını ayakta tutma mücadelesi: maliyet baskısına karşı dayanışma çağrısı

Vali Küçük arkeoloji müzesi inşaatında son durumu değerlendirdi

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı