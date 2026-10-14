Denizli'ye 454 konut geliyor: Aktepe'de yüzyılın konut projesi ihalesi yaklaşıyor

Denizli'ye 454 konut müjdesi

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Denizli'de inşa edilecek konutların yerinin belirlendiğini açıkladı. Proje çerçevesinde toplam 454 konutun yapılacağı belirtildi ve ihale sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

konum ve ihale süreci:

Subaşıoğlu, konutların Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, Akvadi girişindeki boş arazide hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde kura çekimi gerçekleştirilen TOKİ konutlarının ilk etabının burada yapılacağının altını çizen Subaşıoğlu, projenin ihalesinin yakında yapılmasının beklendiğini ifade etti.

projenin kapsamı ve sağlık tesisi alanı:

Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut hamlesinin bir aşaması olarak tanımlanıyor. Subaşıoğlu, Denizli'deki bölgenin "Türkiye'de ilk ihalesi yapılan bölge olacak" dedi. Ayrıca projede Pamukkale ve Denizli için yaklaşık 1.200 metrekarelik bir alanda sağlık tesisi için yer ayrıldığını belirtti ve projenin Denizli'ye hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, YÜZYILIN KONUT PROJESİ KAPSAMINDA DENİZLİ’DE İNŞA EDİLECEK 454 KONUTUN YÜKSELECEĞİNİ KONUMU AÇIKLADI. SUBAŞIOĞLU, PROJENİN İHALESİNİN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASININ PLANLANDIĞINI BELİRTTİ.