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Halit Doğan, iki yıllık hizmet değerlendirmesinde ülke genelinde ikinci oldu

Halit Doğan, 30 büyükşehir ve 150 ilçede 2026 Ağustos-Eylül anketinde yüzde 58,4 memnuniyetle ülke genelinde büyükşehirler arasında ikinci oldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Merve Çelik

Halit Doğan, iki yıllık hizmet değerlendirmesinde ülke genelinde ikinci oldu

anketin kapsamı:

Bir araştırma şirketinin 2026 yılı Ağustos–Eylül döneminde gerçekleştirdiği çalışma, 30 büyükşehir ve 150 ilçede yapılan saha araştırması üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Ankette, iki yıllık görev süresi dikkate alınarak yurttaşlara belediye hizmetleri hakkında görüşleri soruldu.

Ankete katılanlara yöneltilen soru şu şekilde aktarıldı: "Seçildiği günden bugüne 2 yıllık performanslarını değerlendirdiğinizde belediye hizmetlerinden memnun musunuz".

sıralama ve sonuçlar:

Çalışmanın sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 61,2 ile birinci sırada yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yüzde 58,4 ile ikinci olurken, üçüncü sırada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yüzde 57,4 ile yer aldı.

Listede dördüncü sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yüzde 55,2, beşinci sırayı ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yüzde 54,2 ile aldı. Sıralama, iki yıllık dönemdeki hizmet algısının şehir şehir karşılaştırmasını yansıtıyor.

samsun'daki tepki ve değerlendirme:

Araştırma sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, yüzde 58,4 oranıyla ikinci olan Halit Doğan'ı tebrik etti. Parti temsilcilerinin kısa tebrik açıklaması, yerel yönetim performansının siyasi aktörler tarafından da yakından izlendiğini gösteriyor.

Sonuçlar, iki yıllık görev döneminin belediye hizmetlerine ilişkin algıyı ölçen nicel bir gösterge sunuyor. Araştırmanın metodolojisinde belirtilen çerçeve dışında ek veri veya detay paylaşılmadı; kamuoyuna sunulan veriler ölçüm dönemi ve oranlar üzerinden değerlendirme imkânı veriyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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