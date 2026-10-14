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Kiev'de enerji santraline balistik saldırı iddiası: müttefiklerden önceden uyarı gelmedi

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'deki CHPP-4 enerji santralini balistik füzeyle vurduğunu, müttefiklerden önceden uyarı yapılmadığını ve 600 binin elektriksiz olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kiev'de enerji santraline balistik saldırı iddiası: müttefiklerden önceden uyarı gelmedi

saldırı iddiası ve hedef:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e yönelik düzenlediği balistik füze saldırısında kentin önemli enerji tesislerinden CHPP-4'ün hedef alındığını duyurdu. Zelenskiy, müttefiklerden önceden hiçbir uyarı gelmediğini, sistemlerin bu füzeleri ancak kente yaklaşırken tespit edebildiğini belirtti.

Zelenskiy açıklamasında, söz konusu saldırının enerji altyapısını özellikle hedeflediğini ve bu tür eylemlerin halkın yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı.

can kaybı ve altyapı hasarı:

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bir apartmana yapılan füze saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 21 kişinin yaralandığını bildirdi. Klitschko, detay vermeden kentte "birkaç enerji tesisinin" de vurulduğunu aktardı.

Zelenskiy sabah saatlerinde yayımladığı değerlendirmede, Rusya'nın gece boyunca Kiev, Kiev bölgesi ve Harkov'daki enerji ve kritik altyapıya karşı 39 balistik füze ve 120'den fazla dron ile saldırı düzenlediğini; bu nedenle en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını söyledi. Enerji sisteminde 26 tesiste ve petrol ile doğal gaz sektöründe 4 tesiste önemli hasar meydana geldiği kaydedildi.

uluslararası tepki talebi ve güvenlik talepleri:

Zelenskiy, Rusya'nın ABD Başkanı tarafından ilan edilen ateşkes kapsamındaki enerji altyapısını hedef almasını eleştirerek, dünyanın sessiz kalmamasını istedi. Ukrayna lideri, ABD'den ve gerçeklere göz yummayan uluslararası aktörlerden Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Ayrıca Zelenskiy, Başkan Trump'tan Rusya'ya yönelik daha sert yaptırımlar ve Ukrayna için ek Patriot füze savunma sistemi paketleri talep ettiklerini belirtti. Lider, Rusya'nın gerilimi azaltma fırsatını kaçırdığını ve saldırıların kasıtlı olduğuna dikkat çekti.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin hasar gören konutlarda yangını söndürmek ve etkilenen altyapıyı onarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

APARTMANA YÖNELİK FÜZE SALDIRISINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 21 KİŞİ YARALANDI

APARTMANA YÖNELİK FÜZE SALDIRISINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 21 KİŞİ YARALANDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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