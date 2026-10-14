Papa 14. Leo'nun ameliyatında akciğer adenokarsinomu ortaya çıktı

Vatikan, 71 yaşındaki Papa 14. Leo'nun Roma'daki Agostino Gemelli Üniversite Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ameliyatta Papa'nın sağ akciğerinin alt lobunun alındığı ve kendisine akciğer adenokarsinomu teşhisi konduğu belirtildi.

Ameliyatın seyri ve tıbbi bulgular:

Vatikan açıklamasına göre operasyon yaklaşık 90 dakika sürdü ve herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlandı. Ameliyatın başarılı geçtiği, Papa'nın daha sonra dinlenmesi için odasına alındığı ifade edildi.

Hastanede kalış süresi ve kamu programları:

Bu hafta başında yapılan duyuruda, Papa'nın ameliyat sonrası yaklaşık bir hafta daha hastanede kalmasının beklendiği ve tüm halka açık etkinliklerinin 20 Ekim'e kadar iptal edildiği bildirildi. Haber, Papa'nın Mayıs 2025'te seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu olarak kayıtlara geçti.

Haberde ayrıca Papa Leo'nun zaman zaman sigara kullandığının bilindiği vurgulandı.

KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİ VE VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO'NUN GEÇİRDİĞİ AMELİYATTA SAĞ AKCİĞERİNİN BİR BÖLÜMÜ ALINDI VE KENDİSİNE AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU.