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Çorum'da ibadethaneler için kapsamlı temizlik seferberliği

Çorum Belediyesi, yıl boyunca 142 ibadethanede 75 bin metrekarelik alanda detaylı ve kısmi temizlik yaparak ibadet alanlarını hijyenik hale getirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorum'da ibadethaneler için kapsamlı temizlik seferberliği

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Çorum Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla şehir genelinde cami, mescid ve diğer ibadethanelerde aralıksız temizlik çalışmaları yürütüyor. Program, ibadet mekânlarının düzenli bakımı ve hijyen standartlarının yükseltilmesini hedefliyor.

Belediyenin yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalarda 142 ibadethanede toplam 75 bin metrekarelik alanda temizlik gerçekleştirildi. Bu alanların 60 bin metrekaresinde detaylı temizlik, 15 bin metrekaresinde kısmi temizlik yapıldı ve her mekânın ihtiyacına göre önceliklendirme sağlandı.

uygulama ve temizlenen alanlar:

Belirlenen program doğrultusunda ekipler, öncelikle ibadet alanlarını, ardından ortak kullanım bölümlerini ve çevre alanlarını kapsayacak şekilde çalıştı. İbadet alanları, ortak kullanım bölümleri ve çevre alanları titizlikle temizlenerek vatandaşların güvenle kullanabileceği hâle getirildi.

süreklilik ve halkın geri bildirimi:

Çalışmalar düzenli aralıklarla tekrarlanıyor; bu yaklaşım ibadethanelerin temiz ve bakımlı kalmasına katkı sağlıyor. Yapılan temizlik uygulamaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, belediye hizmetleri de mekânların hijyen standardını korumaya devam ediyor.

ÇORUM&#039;DA CAMİLERDE DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ÇORUM'DA CAMİLERDE DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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