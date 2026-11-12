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Depremde kaybettiklerini 27 yıldır mezarlıkta anıyor

12 Kasım 1999 Düzce depreminin 27'nci yılında, 5 çocuğu ve 7 yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu, Kaynaşlı'da mezarlarını ziyaret ederek acısını anlattı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Depremde kaybettiklerini 27 yıldır mezarlıkta anıyor

Düzce depremi 27. yıl anması:

12 Kasım 1999'da meydana gelen sarsıntının üzerinden 27 yıl geçti. Kaynaşlı'da yaşanan yıkım ve kayıplar, bölge halkının belleğinde tazeliğini koruyor. Depremde 5 çocuğunu (Ayşe, Fatma, Mehmet, Zehra ve Kazım) ve 7 yakınını (ağabeyinin eşi Müzeyyen ile yeğenleri Mustafa, Melike ve Gülseren Çillioğlu) yitiren Mustafa Çillioğlu, anma töreninde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti ve o günlerin acısını yeniden paylaştı.

Kayıplar ve mezar ziyareti:

Çillioğlu, Kaynaşlı'da toplam 12 yakınının toprağa verildiğini hatırlatarak bölgenin yaşadığı büyük yıkımı vurguladı. Sakat kalanlar, zor durumda kalan aileler ve kayıpların bıraktığı boşluklardan söz ederek, toplumun o kara günlerde bir arada göğüslediği acılara dikkati çekti. Ziyaretler sırasında dualar edildi ve yakınların anıları tazelendi.

umut, sabır ve dilekler:

Yıllar geçse de evlat acısının dinmediğini söyleyen Çillioğlu, 'Allah'tan geldik, yine Rabb'imize döneceğiz' diyerek kaybettiklerini birer emanet olarak gördüğünü belirtti. Mezarlık ziyaretlerinin ailesine sabır ve teselli verdiğini, her yıl gelerek çocuklarıyla hasbihal etmeye çalıştıklarını ifade etti. Çillioğlu, 'Rabbimiz bizleri daha büyük felaketlerden korusun' temennisinde bulunarak bir gün sevdiklerinin yanına kavuşmayı umduğunu dile getirdi.

Anma vesilesiyle paylaşılan sözler, felaketin bıraktığı izlerin nesiller boyu sürdüğünü hatırlatırken, toplum adına benzer acıların tekrarlanmaması için dua ve dayanışma çağrısı yapıldı.

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ’NDE 5 ÇOCUĞU VE 7 YAKININI KAYBEDEN MUSTAFA ÇİLLİOĞLU, FELAKETİN...

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ’NDE 5 ÇOCUĞU VE 7 YAKININI KAYBEDEN MUSTAFA ÇİLLİOĞLU, FELAKETİN 27’NCİ YILINDA YAŞADIĞI ACIYI ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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