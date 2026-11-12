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Bilim Kafe etkinliğinde bağımlılıkla mücadele konuşuldu

Düzce Üniversitesi Bilim Kafe etkinliğinde Prof. Dr. Tijen Acar, gençlerle bağımlılık türleri, riskler ve tedavi seçeneklerini ve destek yollarını paylaştı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilim Kafe etkinliğinde bağımlılıkla mücadele konuşuldu

Bilim Kafe etkinliği üniversite ve gençleri buluşturdu

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) iş birliğiyle düzenlenen "Bağımlılıktan Vazgeçmek: Bilim Ne Söylüyor?" başlıklı Bilim Kafe etkinliği, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Genç Yeşilay katkılarıyla Zahidül Kevseri Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirildi. Programın açılışında Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert üniversitenin toplumla bilgi paylaşımı ve şehirle bağ kurma hedeflerine vurgu yaparak, son bir buçuk yılda 80’in üzerinde etkinlik düzenlendğini hatırlattı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

etkinliğin içeriği ve konuşmacıların vurguları:

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Tijen Acar (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve DÜBAM Müdürü) bağımlılık kavramını geniş bir çerçevede ele aldı. Tütün, alkol ve uyuşturucu maddelerin yanı sıra kumar, dijital oyun ve akıllı telefon kullanımına bağlı bağımlılık türleri detaylandırıldı. Acar, bağımlılıkların uyku düzeni, eğitim hayatı, sosyal ilişkiler ve günlük sorumluluklar üzerinde yarattığı bozulmalara dikkat çekti ve gençlerin bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı.

gençlerde riskler, önleyici adımlar ve destek mekanizmaları:

Prof. Dr. Acar, tütün endüstrisinin yeni ürün ve pazarlama stratejileriyle hedef kitleye ulaşma çabalarını paylaştı; özellikle gençlerin hedeflendiğini belirtti. Telefon üzerinden kolay erişilebilen kumar uygulamalarının gençlerin yaşamında, aile bağlarında ve sosyalleşmesinde yol açtığı sorunlar örneklerle anlatıldı. Konuşma sırasında katılımcıların soruları üzerine arkadaş çevresi ve merak gibi etkenlerin bağımlılığa yöneltici rolü değerlendirildi.

kurumsal hedefler ve ulaşılabilecek destekler:

Etkinlikte dumansız üniversite hedefi de ele alındı. Prof. Dr. Acar, tüm yerleşkeleri kapsayan bu hedefe üç yıllık aşamalı bir planla ulaşmayı amaçladıklarını ve öğrencilerle üniversite mensuplarının desteğinin kritik olduğunu kaydetti. Yardım arayanlara yol göstermenin önemini yineleyen Acar, Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği Kliniği ve Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak profesyonel destek sunmaya hazır olduklarını belirtti ve ihtiyaç duyanları başvurmaya davet etti.

Bilim Kafe programı, Prof. Dr. Tijen Acar adına takdim edilen teşekkür belgesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ, TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE BAĞIMLILIKLA...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ, TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBAM) TARAFINDAN, DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE GENÇ YEŞİLAY İŞ BİRLİĞİNDE “BAĞIMLILIKTAN VAZGEÇMEK: BİLİM NE SÖYLÜYOR?” BAŞLIKLI BİLİM KAFE ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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