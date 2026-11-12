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Eskişehir'de saha odaklı koordinasyonla sosyal hizmetlerde hız ve bütünlük hedeflendi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, saha ve birimler arası koordinasyonu güçlendirerek yeni projeler ve hızlandırma kararları aldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de saha odaklı koordinasyonla sosyal hizmetlerde hız ve bütünlük hedeflendi

İl müdürlüğünde koordinasyon toplantısı:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, hizmet kalitesini artırmak ve saha çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, il genelinde yürütülen aile ve toplum hizmetlerinin güncel durumu ve vatandaşlara sunulan desteklerin etkinliği odağında sürdü.

saha değerlendirmeleri ve hizmet etkinliği:

Görüşmelerde, saha ekiplerinin karşılaştığı talep ve ihtiyaçlar esas alınarak yürütülen faaliyetler ele alındı. Aile ve toplum hizmetleri kapsamında yapılan saha ziyaretleri, uygulanan müdahale yöntemleri ve hizmetlere erişimde yaşanan güçlükler masaya yatırıldı. Katılımcılar, elde edilen gözlemler ışığında öncelikli ihtiyaç alanlarını belirleyip bu alanlara yönelik planlar üzerinde istişare etti.

katılımcılar ve alınan kararlar:

Toplantıya, İl Müdürü Orhan Bayrak başkanlık etti. Aile ve Toplum Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Hatice Dost, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) müdürleri ve ilgili birim personelleri hazır bulundu. Katılımcılar, kurum içi iş birliğinin güçlendirilmesi, birimler arası koordinasyon süreçlerinin hızlandırılması ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar atılması kararını benimsedi.

Toplantı, önceliklendirilmiş eylem maddelerinin belirlenmesi ve izleme mekanizmalarının oluşturulması yönünde alınan kararların ardından sonlandırıldı; alınan kararların uygulamaya geçirilmesiyle hizmet süreçlerinde iyileşme hedefleniyor.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SAHA...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SAHA ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA KURUM İÇİ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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