Samsun’un 17 ilçesinde altyapı yenileniyor: milyonlarca metre hat ve 40 bin metre boru değişimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2024’ten bu yana kent genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla içme suyu, atık su ve yağmur suyu sistemlerinde kapsamlı yenileme gerçekleştiriyor. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçede tamamlanan imalatlarla şebeke kapasitesi ve dayanıklılığı güçlendiriliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan imalatlarda 2 milyon 665 bin 547 metre içme suyu hattı, 371 bin 341,74 metre atık su hattı ve 109 bin 735 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Ekonomik ömrünü doldurmuş hatlar ise yaklaşık 40 bin metre olarak belirlenen eski asbestli içme suyu borularından, polietilen ve düktil borulara dönüştürülerek değiştirildi. Bu adımlar, şebekenin uzun ömürlü ve daha güvenilir hale gelmesini hedefliyor.

Uygulama ve öncelikler:

Çalışmalar sadece yeni hat döşeme ile sınırlı kalmayıp; atık su kolektör hatlarının güçlendirilmesi, yağmur suyu altyapısının iyileştirilmesi ve mevcut sistemlerin bakım-onarımını da kapsıyor. SASKİ ekiplerinin 17 ilçe merkezinde eş zamanlı yürüttüğü uygulamalar, altyapıya yönelik bütüncül bir yaklaşım ile planlandı.

Halit Doğan, proje kapsamında yapılanları değerlendirdi: Halit Doğan, "Samsun’umuzun bugününe hizmet ederken geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Altyapı, bir şehrin gelişiminin en önemli unsurlarından biri. Bu bilinçle 17 ilçemizin tamamında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarımızı modern ve dayanıklı borularla yeniliyor, atık su ve yağmur suyu altyapımızı geliştiriyoruz. Nisan 2024’ten bugüne kadar milyonlarca metrelik altyapı imalatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 bin metre eski asbestli boruyu yenileyerek içme suyu şebekemizi modernize ettik. Bizim hedefimiz, Samsun’umuzun her noktasında uzun yıllar hizmet verecek, güçlü ve dayanıklı bir altyapı oluşturmak. Çalışmalarımızla bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının Samsun’unu da düşünüyoruz" dedi.

Bu yatırımın kısa vadede su temin ve kanalizasyon hizmetlerinde kesintileri azaltması, uzun vadede ise altyapı maliyetlerini ve arıza sıklığını düşürmesi bekleniyor. SASKİ’nin yürüttüğü program, ilçe bazında önceliklendirilen ihtiyaçlara göre sürdürülmeye devam edecek.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE GELECEK NESİLLERE DAHA SAĞLAM BİR ŞEHİR BIRAKMAK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA NİSAN 2024’TEN BUGÜNE KADAR 2 MİLYON 665 BİN 547 METRE İÇME SUYU, 371 BİN 341 METRE ATIK SU VE 109 BİN 735 METRE YAĞMUR SUYU HATTI İMALATI TAMAMLANDI. AYRICA YAKLAŞIK 40 BİN METRE ESKİ ASBESTLİ İÇME SUYU BORUSU YENİLENDİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, “BİZİM HEDEFİMİZ, SAMSUN’UMUZUN HER NOKTASINDA UZUN YILLAR HİZMET VERECEK, GÜÇLÜ VE DAYANIKLI BİR ALTYAPI OLUŞTURMAK. ÇALIŞMALARIMIZLA BUGÜNÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILARKEN YARININ SAMSUN’UNU DA DÜŞÜNÜYORUZ” DEDİ.