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Eskişehir'de çiftliğin çevresinde süzülen nadir akbabalar amatör kameralarda

Tepebaşı Sakintepe'de küçükbaş çiftliğinin üzerinde görülen koruma altındaki kara akbaba ve küçük akbabalar, çevredekilerce amatör kamerayla kaydedildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:03

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de çiftliğin çevresinde süzülen nadir akbabalar amatör kameralarda

Eskişehir'de beklenenin dışında bir gözlem

Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Süleyman Savran'ın çiftliğinin çevresinde, nadir rastlanan kuş türleri görüldü. Bölge sakinleri ve çiftlik çalışanları tarafından fark edilen büyük kanatlı kuşların, amatör kameralar ve cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüleri dikkat çekti.

Görüntülerin ayrıntıları

Görüntülerde, kara akbaba ve küçük akbaba türlerinin çiftliğin üzerinde süzülerek uçtuğu, zaman zaman yere konduğu anlar yer alıyor. İzleyenler ilk anda şaşkınlık yaşarken, kuşların devasa kanat açıklıkları ve süzülüş biçimleri kayıtlarda net biçimde görülüyor. Bir süre havada tur attıktan sonra kuşların gözden kaybolduğu aktarıldı.

Yerel ilgi ve koruma vurgusu

Doğal yaşam alanlarında nadir gözlemlenen ve haberde belirtildiği üzere koruma altında olan bu türlerin yerleşim ve tarım alanlarına yakın görülmesi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Olay, bölge sakinlerinin amatör kayıtları sayesinde belgelendi ve kısa süreli de olsa çiftlik çevresinde gözlemlendiği bildirildi.

ESKİŞEHİR’DE BİR ÇİFTLİĞİN ÇEVRESİNDE GÖZLENEN NADİR KUŞ TÜRLERİNDEN KARA AKBABA VE KÜÇÜK...

ESKİŞEHİR’DE BİR ÇİFTLİĞİN ÇEVRESİNDE GÖZLENEN NADİR KUŞ TÜRLERİNDEN KARA AKBABA VE KÜÇÜK AKBABALAR, AMATÖR KAMERALARCA GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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