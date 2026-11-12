Miniklerle tarımdan sofrağa: Niğde'de çocuklar üretimi yakından tanıdı

Emine Çetintürk Anaokulu öğrencileri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Çocuklar Tarımla Tanışıyor' etkinliğinde ağırlanarak sofralarına gelen gıdaların nasıl üretildiğini yerinde gördü.

Gezi boyunca gösterilen birimler:

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu eşliğinde öğrenciler, merkezin üretim birimlerini gezdi. Şekeroğlu, bitkilerin nasıl yetiştirildiğini, hayvancılık faaliyetlerini ve gıdaların sofraya ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini çocukların anlayacağı bir dille anlattı. Öğrencilerin merak ettiği sorulara verilen yanıtlar, gezinin etkileşimini artırdı.

Etkinlik sonrası uygulamalı deneyim ve hedefler:

Gezi sonunda öğrencilere merkezde üretilen süt ve yumurta ikram edildi. Şekeroğlu, etkinlikle çocukların doğa ve hayvan sevgisini geliştirmeyi ve sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazanmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik, çocukların tarımın günlük yaşamla bağlantısını somut deneyimlerle görmesini sağlayarak meraklarını artırdı ve besin bilgisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.

EMİNE ÇETİNTÜRK ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NİN TARIMSAL UYGULAMA MERKEZİ’Nİ GEZEREK SOFRALARINA GELEN GIDALARIN NASIL ÜRETİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ.