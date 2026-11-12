Dolar 50,2538 +0,05%
Euro 55,8901 +0,25%
Bist 11.815,92 +1,28%
Altın Gram 6.388,79 -1,16%
EUR/USD 1,1101 +0,10%
Brent Petrol 92,13 -0,68%
--°

Miniklerle tarımdan sofrağa: Niğde'de çocuklar üretimi yakından tanıdı

Emine Çetintürk Anaokulu öğrencileri, Niğde'de düzenlenen 'Çocuklar Tarımla Tanışıyor' etkinliğinde gıdaların üretim aşamalarını uygulamalı öğrendi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Miniklerle tarımdan sofrağa: Niğde'de çocuklar üretimi yakından tanıdı

Miniklerle tarımdan sofrağa: Niğde'de çocuklar üretimi yakından tanıdı

Emine Çetintürk Anaokulu öğrencileri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Çocuklar Tarımla Tanışıyor' etkinliğinde ağırlanarak sofralarına gelen gıdaların nasıl üretildiğini yerinde gördü.

Gezi boyunca gösterilen birimler:

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu eşliğinde öğrenciler, merkezin üretim birimlerini gezdi. Şekeroğlu, bitkilerin nasıl yetiştirildiğini, hayvancılık faaliyetlerini ve gıdaların sofraya ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini çocukların anlayacağı bir dille anlattı. Öğrencilerin merak ettiği sorulara verilen yanıtlar, gezinin etkileşimini artırdı.

Etkinlik sonrası uygulamalı deneyim ve hedefler:

Gezi sonunda öğrencilere merkezde üretilen süt ve yumurta ikram edildi. Şekeroğlu, etkinlikle çocukların doğa ve hayvan sevgisini geliştirmeyi ve sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazanmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik, çocukların tarımın günlük yaşamla bağlantısını somut deneyimlerle görmesini sağlayarak meraklarını artırdı ve besin bilgisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.

EMİNE ÇETİNTÜRK ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NİN TARIMSAL UYGULAMA...

EMİNE ÇETİNTÜRK ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NİN TARIMSAL UYGULAMA MERKEZİ’Nİ GEZEREK SOFRALARINA GELEN GIDALARIN NASIL ÜRETİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası'nda parklarda kapsamlı temizlikle ara tatile hazırlık
images

Marmara için fırtına uyarısı: Tekirdağ'da rüzgar 90 kilometreye ulaşabilir
images

Büyükşehirden Gebze İnönü Mahallesi'ne yeni ulaşım hattı 7 bin 303 ton asfaltla...
images

Çıldır'da kış erken bastırdı, kuşlar açık sulara yöneldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda inşaatta toprak kayması mahalleyi tedirgin etti

Kütahya'da adli ve kolluk birimleri suçla mücadelede ortak adım attı

Zelenskiy: Starshield'e getirilen hız sınırı operasyonları aksatıyor

Bodrum'daki ölümle sonuçlanan kavgada 'Below Deck'in eski güverte görevlisi tutuklandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi