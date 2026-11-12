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Kahramanmaraşlı üçlüden tarihe geçen bronz

Katar'da ISSF Dünya Şampiyonası'nda Trap Kadınlar takımında yer alan Kahramanmaraşlı Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nihan Gürer 340 puanla bronz.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kahramanmaraşlı üçlüden tarihe geçen bronz

Kahramanmaraşlı atıcılar dünya üçüncüsü oldu

Doha'da 01-14 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Trap Kadınlar kategorisinde temsil eden milli takım, önemli bir başarıya imza attı. Kahramanmaraşlı sporcuların da yer aldığı ekip, bireysel puanların toplamında 340 puan toplayarak turnuvada üçüncü oldu.

Müsabaka ve sonuçlar:

Ay-Yıldızlı ekibi Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nihan Gürer oluşturdu. Üç sporcunun performanslarının toplamı, takım halinde bronz madalya getirdi ve trap kadınlar takım klasmanında Türkiye'yi kürsüye taşıdı.

Tarihi önem ve yankıları:

Bu madalya, Türk atıcılık tarihinde Dünya Şampiyonası düzeyinde Trap Kadınlar Takım kategorisinde elde edilen ilk kürsü olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraşlı sporcuların başarısı, ülke çapında atıcılık branşının görünürlüğünü artırırken milli takımın uluslararası arenadaki rekabet gücünü de vurguladı.

Kahramanmaraşlı üçlünün elde ettiği bronz, hem bireysel hem de takım düzeyindeki performansların bir sonucu olarak değerlendiriliyor ve Türkiye için turnuvadaki önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

KATAR’DA DÜZENLENEN ISSF TÜM DALLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TRAP KADINLAR TAKIM KATEGORİSİNDE...

KATAR’DA DÜZENLENEN ISSF TÜM DALLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TRAP KADINLAR TAKIM KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCULAR RÜMEYSA PELİN KAYA VE SAFİYE TEMİZDEMİR’İN YER ALDIĞI MİLLİ TAKIM, 340 PUANLA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK TÜRK ATICILIK TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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