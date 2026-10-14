Sanayiye yerel ve ileri teknoloji yatırımı: 23 ilde 43 projeye 260 milyon avro

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır programın kapanış konferansında, Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında Türkiye genelinde yürütülen yatırımların kapsamını ve sonuçlarını paylaştı. Ankara’daki otelde düzenlenen toplantının açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Türkiye Delegasyonu’ndan Valentina di Sebastiano ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın ölçeği ve ilk dönem sonuçları:

Bakan Kacır, IPA’nın birinci döneminde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarla KOBİ’lerin rekabet gücünü artırdıklarını vurguladı. İlk dönemde 43 ilde 46 projeye yaklaşık 500 milyon avro kaynak aktarılarak; 10 iş geliştirme merkezi, 9 ortak kullanım üretim tesisi, 8 Ar-Ge ve yenilik merkezi, 3 lisanslı depo ve bir lojistik merkezinin kurulduğunu belirtti. Bu yatırım ve altyapılar sayesinde bugüne kadar 20 binden fazla KOBİ modern üretim imkanlarına kavuştu ve 300 yeni işletme kurulmasına öncülük edildi.

Ayrıca Kacır, işletmelerin finansmana erişimini güçlendirmek amacıyla 14 binden fazla KOBİ’ye 1 milyar avroluk kredi hacmi oluşturulduğunu ve girişimlere 50 milyon avroluk yatırım desteği sağlandığını aktardı.

IPA II dönemi, altyapı ve uluslararası entegrasyon:

2014–2020 döneminin ardından IPA II kapsamında hedeflerin Milli Teknoloji Hamlesi ile uyumlu hale getirildiğini söyleyen Kacır, sanayinin dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandırmaya odaklandıklarını ifade etti. Bu dönemde 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandığını vurguladı. Yatırımların şehir bazında etkisinin artırılması amacıyla Bursa, Eskişehir, Konya, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Giresun, Şanlıurfa, Gaziantep ve Tunceli gibi illerde araştırma, üretim ve prototipleme altyapıları güçlendirildi.

Hizmete alınan altyapılar arasında 25 Ar-Ge ve yenilik merkezi, 3 dijital dönüşüm merkezi, 8 ortak kullanım tesisi ve 3 test ve analiz merkezi bulunuyor. Bu merkezler aracılığıyla binden fazla KOBİ ileri teknoloji imkanlarıyla buluşturuldu; 8 binden fazla işletme ve girişimci eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmeti aldı. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sanayi arasında kurulan yaklaşık 80 araştırma ortaklığı ile 200’den fazla yenilikçi ürün ve prototip geliştirildi; 40 ürünün ticarileştirilmesinin önü açıldı ve yürütülen özgün Ar-Ge çalışmalarıyla 40 patent tescillendi.

Kacır, programın uluslararası katılımını da öne çıkardı: Türkiye kuruluşlarının yer aldığı 992 proje ile Ufuk Avrupa’da (Horizon Europe) 496 milyon avroluk fon ülkeye kazandırıldı. Ayrıca araştırmacı ve kurumların Avrupa süper bilgisayar altyapılarından bugüne kadar yaklaşık 100 milyon dolar değerinde hesaplama kapasitesinden ücretsiz yararlandıkları belirtildi. İşletmelerin finansmana erişimini desteklemeye yönelik COSME programı kapsamında ise toplam 243 bin 654 KOBİ program desteklerinden faydalandı.

IPA II kapsamında kurulan teknoloji ve inovasyon altyapıları, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (EDIH) ağına entegre edilerek sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliği kanalları güçlendirildi; bu kapsamda 8 konsorsiyum EDIH ağına katıldı.

Gelecek öncelikleri ve IPA III yatırımları:

Kacır, geleceğe dönük önceliklerin Türkiye-AB iş birliğini derinleştirmek olduğunu belirtti. IPA III kapsamında imalat sanayinin dijital ve yeşil dönüşümünü destekleyen projelere ağırlık verileceğini, kaynak verimliliği ve araştırma kapasitesinin artırılmasının amaçlandığını aktardı. Öne çıkan girişimler arasında SEGEM Destek Programı ve TIDIP yer alıyor; TIDIP için sağlanacak 5,7 milyon avroluk AB desteğinin platformun güçlenmesine ve sanayinin karbonsuzlaşma yatırımlarına finansman mobilize edilmesine önemli katkı yapacağı değerlendiriliyor.

Bakan Kacır ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağları da hatırlatarak ikili ticaret hacminin 235 milyar dolara yaklaştığını ve Türkiye’nin Avrupa değer zincirlerinde önemli bir tedarikçi konumuna yükseldiğini söyledi. Kapanış konuşmasında, yürütülen projelerin Türk sanayisinin uluslararası pazarlara açılmasını ve Avrupa ile entegrasyonunu güçlendirdiğini vurguladı.

Programın sağladığı altyapı, finansman ve uluslararası bağlantıların işletmelerin rekabet gücünü artırmada somut etkiler yarattığı; önümüzdeki dönemde bu kazanımların IPA III ve diğer AB fonlarıyla daha da derinleştirilmesinin hedeflendiği öne çıktı.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI'NIN (RSP) IPA II DÖNEMİ, ‘İNOVASYONU ETKİYE DÖNÜŞTÜRMEK' TEMASIYLA ANKARA'DA BİR OTELDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.