Şebek geçidinde sonbaharın renkleriyle yükselen bin 550 rakımlı manzara

Şebek geçidinde sonbahar manzarası

Yozgat’ın Aydıncık ile Sorgun ilçeleri arasında bulunan bin 550 rakımlı Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Ormanlık alanlar mevsimin etkisiyle adeta renk mozaikleri oluşturdu.

sonbahar renkleri:

İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yer alan geçitte ağaç yapraklarındaki renk değişimi, dağ yamaçlarına zengin bir görünüm kazandırdı. Yeşilin canlı tonları arasında beliren sarı ve kızıl, kahverenginin sıcaklığıyla birleşerek peyzaja görsel derinlik kattı.

çeşitlilik ve bitki örtüsü:

Şebek Geçidi çevresindeki ormanlık alanlarda meşe, ardıç ve karaçam başta olmak üzere gürgen, yabani fındık, ahlat ve ıhlamur gibi türler dikkat çekiyor. Bölgede doğu kayınının da yetişmesi, geçidin botanik çeşitliliğine işaret ediyor.

Yüksek kesimlerin iklim ve toprak yapısı, bitki örtüsünün çeşitlenmesine ve sonbaharda özgün renk geçişlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Bu durum geçidi her mevsim ayrı bir görünüme kavuşturuyor.

Sonbahar renkleri dron kamerasıyla havadan kaydedildi; görüntülerde ağaçlarla kaplı yamaçların birleşen tonları ve geniş perspektiften görülen ormanlık alanlar, Şebek Geçidi'nin sunduğu doğal estetiği açıkça ortaya koydu.

YOZGAT'IN AYDINCIK İLE SORGUN İLÇELERİ ARASINDA BULUNAN BİN 550 RAKIMLI ŞEBEK GEÇİDİ, SONBAHARIN GELİŞİYLE SARI, YEŞİL, KIZIL VE KAHVERENGİNİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ.