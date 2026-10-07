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Dereköy'de ana güzergah yenilendi, ulaşım konforu artacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Dereköy Mahallesi ana yolunda asfalt, çizgi ve logo çalışmalarını tamamlayarak ulaşım konforunu artırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Dereköy'de ana güzergah yenilendi, ulaşım konforu artacak

çalışma tamamlandı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler ilçesi Dereköy Mahallesinde bulunan ana ulaşım güzergahında kapsamlı bir yenileme çalışmasını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamada, yolun mevcut kaplaması yenilenerek sürücü ve yayalar için güvenli ve konforlu bir ulaşım hattı oluşturuldu.

Gerçekleştirilen müdahalede öncelikle bozuk zemin onarımları yapıldı, ardından asfalt serimi tamamlandı. İşlemler bitiminde yol üzerinde çizgi ve logo çalışmalarının da uygulanmasıyla güzergah, kullanıma hazır hale getirildi ve mahalle halkının hizmetine sunuldu.

belediyenin kapsamlı programı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde kent genelinde eş zamanlı yürütülen yol yenileme ve yapım çalışmaları devam ediyor. Çerçioğlu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "17 ilçemizin tamamında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz".

vatandaşların değerlendirmesi:

Yolun yenilenmiş halini gören mahalle sakinleri çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Özlem Çerçioğlu ve ekiplere teşekkür etti. Yapılan müdahalelerin günlük ulaşımı kolaylaştırması ve uzun vadede yol güvenliğini artırması bekleniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki benzer çalışmaların diğer ilçelerde de sürdürüleceğini bildirdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, EFELER İLÇESİ DEREKÖY MAHALLESİ’NİN ANA ULAŞIM GÜZERGAHINDA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, EFELER İLÇESİ DEREKÖY MAHALLESİ’NİN ANA ULAŞIM GÜZERGAHINDA ASFALT YENİLEME ÇALIŞMASINI TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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