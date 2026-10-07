Ekim başında Palandöken'de ilk kar sevinci

Erzurum şehir merkezinde gün boyu etkili olan yoğun yağmur, akşam saatlerine doğru yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezinin zirvesi, sezonun ilk güçlü kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü.

yağışın seyri ve yüksek kesimlerdeki etkisi:

Hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte Palandöken’in yükseklerinde başlayan kar, kısa sürede etkisini artırdı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre dağın zirve bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Gece boyunca devam eden yağış, bölgedeki doğal görünümü kartpostallık sahnelere dönüştürdü.

turizm, işletmeciler ve sezon beklentileri:

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü kış merkezinde ekim ayının başında gelen bu yağış, hem kayak severleri hem de işletmecileri memnun etti. Yetkililer, yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtüyü yaklaşan kış sezonunun ilk güçlü işareti olarak değerlendirdi ve hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ'NİN ZİRVESİ, SEZONUN İLK GÜÇLÜ KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ.