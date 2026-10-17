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dereköy'de selin geride bıraktığı tahribat gün yüzüne çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Dereköy'de sağanak sonrası sel, ağaç ve elektrik direklerini devirdi; yollar, kulübeler ve bir otomobil zarar gördü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

dereköy'de selin geride bıraktığı tahribat gün yüzüne çıktı

sapanca dereköy'de selin etkisi ve ilk görüntüler:

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi, etkili sağanak yağışın ardından yükselen sel sularının hedefi oldu. Dağlık alanlardan inen suyun sürüklediği toprak, taş, odun ve molozlar mahalle yollarına ve yapıların etrafına yayıldı. Selin gücü, bölgede ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine, yol ve yapısal hasarlara yol açtı.

otomobil suya kapıldı:

Mahallede sel sırasında bir otomobil, yükselen sulara kapılarak sürüklendi ve bir ağaca çarparak durdu. Araç çevresinde selin taşıdığı taş, moloz ve odun parçalarının biriktiği gözlendi; bu durum, selin nesneleri ne kadar uzağa taşıyabildiğini gösterdi. Otomobilin çevresindeki moloz yığınları, kurtarma ve çıkarma çalışmalarını zorlaştırabilecek bir tablo oluşturdu.

ağaçlar, direkler ve yol altyapısı:

Sel sularının taşıdığı büyük odun parçaları ve ağaç kökleri, yer yer elektrik hatlarının olduğu güzergahlarda ağaçlar ve elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu. Yüksek kesimlerden inen suyla taşınan toprak ve molozlar yolların üstünü kaplayarak ulaşımı aksattı ve bazı yol bölümlerinde fiziksel hasar oluşturdu.

kulübeler, toprak kaymaları ve geride kalanlar:

Dereköy'de selin etkisiyle bazı kulübeler yıkıldı; yağışın tetiklediği toprak hareketleri çeşitli noktalarda toprak kaymalarına yol açtı. Sel çekildikten sonra mahallede çamur, taş, odun ve moloz yığınları kaldı; bu kalıntılar hem yaşam alanlarında hem de ulaşım hatlarında ciddi engeller oluşturuyor.

Selin geride bıraktığı tahribat, mahallede geniş bir alana yayılmış durumda. Araçların, yapıların ve yolların zarar görmesi, bölgedeki günlük yaşamın normale dönmesi için yoğun temizlik ve onarım çalışmalarının gerekeceğini gösteriyor. Dereköy Mahallesi'nde oluşan hasarın boyutu, selin taşıdığı materyallerin yoğunluğu ve yayılımı sayesinde net biçimde ortaya çıkıyor.

Sakarya’da selin önüne kattığı her şey sürüklendi: Dereköy’de büyük yıkım

Sakarya’da selin önüne kattığı her şey sürüklendi: Dereköy’de büyük yıkım

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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