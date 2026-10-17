Jandarmadan Çivril'de görünürlük odaklı kask ve yelek kampanyası

Çivril'de jandarmadan trafik güvenliği etkinliği

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenlendi. 'Kask tak hayatta kal, yelek giy görünür ol' sloganıyla gerçekleştirilen çalışmada jandarma ekipleri, vatandaşlara reflektörlü yelek dağıttı ve koruyucu ekipman kullanımının önemini anlattı.

Kask ve görünürlük önemi:

Etkinlikte özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının gerekliliği vurgulandı. Motosiklet kazalarında baş yaralanmalarının önlenmesi ve yaralanmaların etkilerinin azaltılması açısından kask kullanımının hayati olduğu bildirildi. Ayrıca reflektörlü yeleklerin, gece saatlerinde ve görüş mesafesinin düştüğü durumlarda sürücülerin fark edilmesini kolaylaştırdığı aktarıldı.

Hedef kitle ve bölgesel ihtiyaç:

Çivril’de tarım araçlarının yoğun olarak kullanılması nedeniyle etkinlikte sadece motosiklet sürücüleri değil, tarım aracı kullanıcıları da hedef alındı. Jandarma, trafik kurallarına uyulmasının ve koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti; dağıtılan yelekler ve verilen bilgilendirme ile görünürlüğün artırılması hedeflendi.

Etkinlik, yerel sürücülerin güvenliğini öne çıkaran uygulamalar arasında yer aldı ve jandarma yetkilileri benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE DÜZENLENEN 4. TARIM VE HAYVANCILIK FUARI’NDA, TRAFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA VATANDAŞLARA REFLEKTÖRLÜ YELEK HEDİYE EDİLDİ.