Nuhoğlu’nun villa devri ve İmamoğlu'nun zarar ettim savunması

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki yanıtları

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 37. gününde tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu çapraz sorguya çekildi. Mahkeme başkanının soruları ekseninde İmamoğlu, iddialara karşı ayrıntılı yanıtlar verdi; bazı konularda reddi ve açıklamaları öne çıktı.

Nuhoğlu ile villa takası:

Mahkeme başkanı, iş adamı Ali Nuhoğlu tarafından Sarıyer’deki 480 milyon TL değerindeki iki villanın İmamoğlu İnşaat'a devredildiği iddiasını ve Nuhoğlu’nun "ben bu ticaretten bir şey kazanmadım" beyanını sordu. İmamoğlu, bunun doğrudan villa devri olmadığını, "devredilen bir şirket" olduğunu belirtti. İmamoğlu şöyle dedi: 'Alınan deprem güçlendirilmesi yapılan iki tane villa ve verilen de üç tane villa artı 500 bin dolar.'

İmamoğlu, sürecin birinci aşamasında ilk anlaşmanın 87 milyon lira artı 500 bin dolar ve bir villa karşılığında yapıldığını, ödemenin bir yılda gerçekleşmemesi üzerine firmalarının iki villa daha verdiğini açıkladı. Savunmasında takasın ticari bir işlem olduğunu, tarafların karşılık alıp verdiğini; 'Kardeş, ev verdin, karşılığında para artı ev aldın. Zarar ettin, kâr ettin' ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca Ali Nuhoğlu’nun ticari davranışlarına dair eleştirilerde bulundu ve kendi hayatında zarar ettiği işlerin çok olduğunu vurguladı.

Diğer iddialara yanıt:

Mahkeme başkanı, İBB Harita Mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner ile ilişkiye dair sorular da yöneltti. Öner’e elden verildiği iddia edilen 100 bin dolar için İmamoğlu, böyle bir ödemeyi kabul etmediğini ve iddiayı reddettiğini belirtti: 'Öyle bir şey yok. O iddiasını tabii ki kabul etmiyorum.'

Etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Adem Soytekin'in, koordinesine yönelik beyanlarına ilişkin soruya İmamoğlu, bazı ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi. Soytekin’in savunmasında yer alan 'cezaevinde baskı, milletvekilliği teklifi ve el yazısı notlar' iddialarını reddetti; "Öyle bir not yazmadım ama 'dik dur' güzel laftır" şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu ayrıca operasyon öncesi söyleşiler ve tedbir uyarılarıyla ilgili sorulara, hesaplarından para çekilmediğini belirterek yanıt verdi ve operasyon ihtimaline dair duyumların belediye başkanlığının son yılında konuşulduğunu ifade etti.

Genel savunmasında İmamoğlu, ticari işlemler ve kişilerle ilişkilerin 'ticaret' çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve Nuhoğlu ile söz konusu takasın ayrıntılarını anlattı. Duruşma boyunca İmamoğlu, maddi iddiaları açıkça reddetmeyi sürdürdü ve sonuçları yargı takibine bıraktı. 'Vallahi benim zarar ettiğim çok iş var' sözleri duruşmada öne çıkan kapanış notlarından biri oldu.

480 milyon TL'lik 2 villayı İmamoğlu İnşaat'a devreden Nuhoğlu’nun beyanları Ekrem İmamoğlu’na soruldu