Bağdat'ta su ve yatırım odaklı görüşme: Hakan Fidan ve Ali Zeydi bir araya geldi

Fidan ve Zeydi Bağdat'ta İİT gündemiyle görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke ilişkilerinin ekonomik, güvenlik ve altyapı boyutlarını kapsayan çok yönlü bir gündemle gerçekleştirildi.

kapsamlı su anlaşması ve kalkınma yolu çağrısı:

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Zeydi görüşmede Türkiye ile kapsamlı bir su anlaşması yapılmasının önemini vurguladı ve bu alanda adım atılması çağrısında bulundu. Zeydi ayrıca Kalkınma Yolu Projesinin hayata geçirilmesinin iki ülke arasındaki ekonomik bütünleşmeyi güçlendireceğini belirtti ve Türk şirketlerini Irak'taki yatırım fırsatlarına davet etti.

güvenlik iş birliği ve sanayi ilişkileri:

Görüşmede güvenlik meseleleri de ele alındı; taraflar çeşitli güvenlik sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla ortak bir operasyon merkezi kurulması önerisini değerlendirdi. Ayrıca iki ülke arasındaki sanayi iş birliğinin genişletilmesi ve ticaret hacminin artırılması konusu masaya yatırıldı.

Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Irak'ı yeni hükümet kabinesinin tamamlanması ve İİT dönem başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla tebrik etti. Türkiye'nin ikili ilişkileri güçlendirmeye ve daha önce imzalanan anlaşma ve mutabakatların uygulanmasını takip etmeye önem verdiğini belirtti.

Her iki taraf, atılacak somut adımların uygulanabilirliğine odaklanma konusunda mutabık kaldı; görüşme, bölgesel ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi ile güvenlik koordinasyonunun artırılmasına yönelik adımların planlanması açısından ön hazırlık niteliği taşıdı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) 52. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI KAPSAMINDA IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ İLE GÖRÜŞTÜ.