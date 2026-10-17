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Kırşehir operasyonunda üç şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de soruşturmada kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar verme suçlarıyla 5 şüpheli yakalandı; 3'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir operasyonunda üç şüpheli tutuklandı

olayın detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir'de kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar verme olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

adli süreç ve uygulanan tedbirler:

Adli mercilerce yapılan değerlendirme sonucu C.A. ve Z.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer üç şüpheli olan A.Y.E., İ.Ç. ve E.A. ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Olay, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar verme suçlarını kapsıyor ve şüpheliler hakkında verilen kararlar adli makamlarca uygulanmıştır.

KASTEN YARALAMA, KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ, YAĞMA VE MALA ZARAR VERME OLAYLARIYLA İLGİLİ...

KASTEN YARALAMA, KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ, YAĞMA VE MALA ZARAR VERME OLAYLARIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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