Tır kuyruğunda çarpışma: Edirne'de tır ve kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, Demirköy yakınlarında tır ile kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 BAM 188 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti ve yol kenarındaki çalılık alana yöneldi. Bu sırada karşı yönden gelen 22 DA 736 plakalı kamyonet, tırın kasa kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada tır sürücüsü C.K. ile kamyonet sürücüsü Ö.T. ve araçta bulunan yolcular Y.K. ile R.K. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Olayın yaşandığı güzergahta Hamzabeyli Sınır Kapısı'na uzanan tır kuyruğunun trafikte yoğunluğa yol açtığı, zaman zaman benzer kazalara neden olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer trafik akışını yönlendiriyor.

KAZA NEDENİYLE BÖLGEDE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIRKEN, TIR KUYRUĞUNDA BEKLEYEN ARAÇLAR İLE GÜZERGAHI KULLANAN DİĞER ARAÇLARIN GEÇİŞİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLDÜ.