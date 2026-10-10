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Derince'de araçta yapılan aramada bin 410 paket kaçak sigara ve 90 paket elektronik tütün ele geçirildi

Kocaeli'de bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1.410 paket sigara ve 90 paket elektronik tütün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Derince'de araçta yapılan aramada bin 410 paket kaçak sigara ve 90 paket elektronik tütün ele geçirildi

Operasyon detayları:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu 9 Ekim'de Derince ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

ele geçirilen ürünler:

Aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1.410 paket sigara ile 90 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

şüpheli ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanırken, konuyla ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, GÜMRÜK KAÇAĞI OLDUĞU BELİRLENEN BİN 410...

KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, GÜMRÜK KAÇAĞI OLDUĞU BELİRLENEN BİN 410 PAKET SİGARA VE 90 PAKET ELEKTRONİK SİGARA TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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