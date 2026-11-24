Ders sırasında hazırlanan sürpriz: yıllar sonra eski öğretmenini görünce duygulandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Dört Eylül İlkokulu'nda duygusal anlar yaşandı. 4-F sınıfı velileri, sınıf öğretmeni Gizem Aslan Uysal'a unutulmaz bir sürpriz hazırlayarak yıllar önce okuma yazmayı öğreten öğretmeni İsa Altunkum'u sınıfa davet etti.

Sürprizin anı:

Gizem öğretmen ders anlatırken sınıf kapısı açıldı ve içeri giren İsa Altunkum'u karşısında gören öğretmen büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Yıllar önce öğrencisi olduğu okuldaki sıralardan şimdi kendi sınıfının önünde karşısına çıkan öğretmenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Veliler, bu buluşmayla hem anıları canlandırdı hem de duygusal bir anıya ortak oldu.

Kuşaklar arası bağ:

Velilerin hazırlığı, iki kuşağı bir araya getirerek öğretmenlik mesleğinin sürekliliğini ve aralarındaki vefa bağını ortaya koydu. Sürpriz hem Gizem Aslan Uysal'ın kariyer yolculuğunu simgeleyen bir hediye oldu hem de emekli öğretmen İsa Altunkum'un eski öğrencisini öğretmen olarak görmekten duyduğu mutluluğu pekiştirdi.

Bu anlamlı buluşma sonrası Gizem öğretmen, meslek hayatının en özel Öğretmenler Günü hediyelerinden birini aldığını belirterek velilere teşekkür etti. Okuldaki bu an, öğretmenlik mesleğinin kuşaklar boyunca devam eden emek, sevgi ve vefa bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI. DÖRT EYLÜL İLKOKULU 4-F SINIFI VELİLERİ, SINIF ÖĞRETMENİ GİZEM ASLAN UYSAL’A UNUTAMAYACAĞI BİR SÜRPRİZ HAZIRLAYARAK YILLAR ÖNCE KENDİSİNE İLK OKUMA YAZMAYI ÖĞRETEN ÖĞRETMENİ İSA ALTUNKUM’U SINIFA GETİRDİ. ESKİ ÖĞRETMENİNİ KARŞISINDA GÖREN GİZEM ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.