Rektör yardımcılığına atama

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde yönetim kademesinde yeni bir atama yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, üniversite yönetiminde rektör yardımcılığı görevine getirildi.

Atama kararı ve hukuki dayanak:

Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, Prof. Dr. Karakuş'un göreve ataması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/a maddesi uyarınca gerçekleştirildi. Atama, 24 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

MSKÜ yönetimindeki rolü:

Karakuş, yeni göreviyle birlikte MSKÜ yönetiminde rektör yardımcısı olarak görev yapacak. Üniversite yönetimine katılan bu atama, kurum içindeki idari yapılanmada doğrudan etki yapacak bir pozisyonu işaret ediyor.

MSKÜ’DE REKTÖR YARDIMCILIĞINA PROF. DR. KARAKUŞ ATANDI